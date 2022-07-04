Як правильно зберегти ягоди та фрукти на зиму: пролежать цілий рік

Раніше наші бабусі намагалися зберегти літній урожай у різний спосіб домашньої консервації. Нині на зміну застарілому методу теплової обробки фруктів прийшов новий метод - заморожування плодів та ягід. Тим більше всім відомо, що при варінні продукти втрачають свою харчову цінність, вітаміни та мікроелементи.

Як правильно заморожувати фрукти та ягоди - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Правильне замороження фруктів та ягід

Щоб правильно заморозити фрукти та ягоди, їх потрібно розподілити на відповідні за розміром та властивостями фрукти. Невеликого розміру ягоди, вишню, аличу та тому подібні, само собою можна залишити у незмінному вигляді.

Далі візьмемо середнього розміру плоди, такі як сливи чи абрикоси. Їх цілими заморожувати не варто. Краще витягти кісточки та розмістити в морозильній камері половинками, так ми можемо зберегти більше місця.

Абрикоси треба зберігати без кісточок "половинками" (фото: pixabay)

І нарешті, розглянемо більші плоди, такі як груші та яблука чи персики. З них бажано зробити пюре чи сік - у такому вигляді вони зберігаються набагато краще.

Дотримуючись нескладних правил, ви зможете насолоджуватися смачними фруктами взимку. Правильний процес заготівлі плодів та ягід не лише швидкий, а й допоможе фруктам зберегти максимальну кількість користі та гарний зовнішній вигляд.

Як довго можна зберігати фрукти та ягоди в морозильній камері

У фруктів, овочів і ягід є свій термін зберігання при заморожуванні: максимум - 1 рік.

Пам'ятайте, що головний ворог заморожених продуктів - розморожування. Повторно заморожувати розморожені фрукти-овочі не можна: так вони втрачають свої властивості і ризикують "поселити" в собі парочку бактерій.

Не розморожуйте фрукти і ягоди, якщо не збираєтеся ними користуватися (фото: volti.ua)

Правила заморозки фруктів

Температура має відповідати терміну зберігання. Довгостроковий період зберігання здійснюється при температурі від -18 до -23 С, при недовгому зберіганні достатньо температури від 0 до -8 С.

Для початку фрукти потрібно промити та добре висушити. При відборі потрібно вибрати досить стиглі плоди та ягоди. Стануть в пригоді й ті, які мають пошкодження, червоточини, пом'ятість. З них вийде відмінне пюре та сік, які так само можуть бути заморожені.

Пошкоджені плоди можна перетворити на пюре (фото: pixabay)

Якщо розподілити фрукти на піддоні та заморожувати їх протягом 24 годин, а потім дістати та розподілити по пакетах і знову заморозити вже надовго, вийде сухий метод заморожування.

Приготовлений сироп із води та цукру допоможе заморозити фрукти. Нарізані фрукти залийте попередньо приготовленим сиропом у співвідношенні 2:1. Помістіть їх у харчові контейнери. Після охолодження в холодильнику заготовка переміщається в морозилку.

Помістіть фрукти або ягоди на блендер і перетворіть їх на пюре. У готове пюре додайте цукор до смаку і розподіліть по контейнерах для подальшого заморожування.

Невеликий вміст цукру в деяких видах заморозки є великою перевагою перед різними видами варення, в яких цукру дуже багато. Велика кількість цукру є шкідливою та калорійною для організму. І на приготування варення витрачається багато часу. Найголовніше - заморожені фрукти та ягоди більш корисні та смачні.