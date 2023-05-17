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Эти фразы родители не должны говорить дочерям, чтобы не травмировать психику

Что родители не должны говорить дочерям (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый ребенок должен расти счастливо, чувствовать себя уверенно и спокойно в обществе. Однако иногда родители неосторожными словами могут лишить дочь веры в себя и травмировать психику.

Что категорически нельзя говорить дочерям - читайте на Styler ниже.

Ты поправилась!

Указывать ребенку на его избыточный вес может привести к тому, что девочка станет чувствовать себя некрасивой и неуверенной в себе.

Если хотите уберечь дочь от лишнего веса, то лучше обратиться к детскому диетологу и показать девочке пример активного образа жизни.

Ты же девочка!

Эта фраза следует за критикой очень активного поведения.

"Не бегай, не кричи! Ты же девочка!" - часто такую фразу можно услышать от родителей.

Важно помнить, что темперамент у девочки может быть даже ярче, чем у мальчика. А активные проявления - это нормальный выплеск импульса нервной системы.

Тебя замуж никто не возьмет

Такой страшилкой часто пугают девушек с маленького возраста. Она формирует не совсем верные ценности: ребенок начинает думать, что замужество - главное достижение в жизни.

К тому же девушка начинает думать, что она никому не нужна.

Ты - будущая хозяйка

Не нужно учить ребенка поддерживать порядок в доме и следить за бытом. Не стоит навязывать дочери гендерную роль, ведь может быть, в ее семье все будет совсем иначе.

Ранее мы сообщали, что должно быть в рюкзаке ребенка для поездки в лагерь.

Также мы писали, почему сушилка для рук опасна для детей.

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