Врач рассказала, почему сушилка для рук опасна для детей

Электрические сушилки для рук, установленные в общественных месяцах, могут казаться достаточно громкими, особенно для детей. Также они представляют большую опасность.

Об этом сообщила врач-отоларинголог Екатерина Харчук в Facebook.

Почему сушилки для рук опасны

Исследования показали, что сушилки для рук гораздо громче в реальной жизни, чем в лабораториях для тестирования звука. Хотя они работают на опасном для взрослых уровне громкости, ни одно исследование не изучило, работают ли они на безопасном уровне для слуха детей.

Детские уши более чувствительны к повреждению громкими звуками, чем уши взрослых.

В исследовании, опубликованном в канадском журнале Paediatrics & Child Health, было взято 44 сушилки для рук в общественных туалетах и ​​были измерены на максимальный уровень звука стандартизированным способом, в том числе на высоте слухового прохода детей.

Исследователи обнаружили, что устройства работали очень громко, причем все они были громче 100 дБ.

Национальный институт безопасности и гигиены США (NIOSH) рекомендовал, чтобы взрослые не подвергались воздействию шума более 85 дБА в течение 8 часов, а влияние выше этого уровня опасно.

"Поскольку детские уши более чувствительны к шуму, то повреждение может произойти гораздо быстрее. Это вызывает тревогу, потому что чем больше дети подвергаются воздействию громких звуков; тем больше вероятность того, что они будут иметь проблемы со слухом позже в жизни", - сообщила врач.



Основные жалобы детей после пользования сушилками для рук были:

шум\колокол у всех,

незначительное оглушение,

головная боль и дискомфорт после.

Что делать

Одно из самых эффективных действий, которые вы можете предпринять, это предотвратить или ограничить влияние слишком громкого шума на вашего ребенка. Держите под рукой средства защиты органов слуха, включая специальные беруши, наушники, которые помогают смягчить громкие звуки.

Доктор отметила, что сама она никогда не пользуется сушилками для рук.