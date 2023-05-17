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Ці фрази батьки не повинні казати донькам, щоб не травмувати психіку

Що батьки не повинні казати донькам (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна дитина повинна рости щасливо, почуватися впевнено і спокійно у суспільстві. Однак, іноді батьки необережними словами можуть позбавити доньку віри в себе та травмувати психіку.

Що категорично не можна казати донькам - читайте на Styler нижче.

Ти поправилась!

Вказувати дитині на її надмірну вагу може призвести до того, що дівчина почне почуватися некрасивою та невпевненою у собі.

Якщо хочете вберегти доньку від зайвої ваги, то краще звернутися до дитячого дієтолога і показати дівчинці приклад активного способу життя.

Ти ж дівчинка!

Ця фраза слідує за критикою занадто активної поведінки.

"Не бігай, не галасуй! Ти ж дівчинка!" - часто таку фразу можна почути від батьків.

Важливо пам'ятати, що темперамент у дівчинки може бути навіть яскравішим, ніж у хлопчика. А активні прояви - це нормальний виплеск імпульсу нервової системи.

Тебе заміж ніхто не візьме

Такою страшилкою часто лякають дівчат з найменшого віку. Вона формує не зовсім вірні цінності: дитина починає думати, що заміжжя - головне досягнення в житті.

До того ж дівчина починає думати, що вона нікому не потрібна.

Ти - майбутня господиня

Непотрібно вчити дитину підтримувати порядок у домі та стежити за побутом. Не варто нав'язувати доньці гендерну роль, адже, можливо, в її сім'ї все буде зовсім інакше.

Раніше ми повідомляли, що має бути в рюкзаку дитини для поїздки до табору.

Також ми писали, чому сушарка для рук небезпечна для дітей.

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