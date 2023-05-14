Родителям на заметку: вот что должно быть в рюкзаке ребенка для поездки в лагерь
Совсем скоро начнется сезон отпусков и каникул, а это значит, что родителям придется тщательно продумать список вещей для ребенка. И если планируется совместный отпуск, то собрать вещи будет легче.
А вот в случае отправки ребенка в лагерь, родители пытаются предусмотреть каждую мелочь и из-за этого у детей оказываются огромные и тяжелые рюкзаки.
Что же на самом деле нужно положить ребенку в рюкзак для поездки в лагерь - читайте в материале ниже.
Объемы и размеры сумки
От громоздких чемоданов стоит отказаться и отдать предпочтение сумке на колесиках, рюкзаку. Багаж должен быть небольшим, чтобы при необходимости ребенок мог самостоятельно его поднять, переместить, собрать и разобрать.
Самый оптимальный вариант - небольшая сумка на колесиках и рюкзак, который будет использоваться также для прогулок. Если у вас рюкзак большой, то положите в вещи еще один, маленький. Он должен быть такого размера, чтобы туда поместились салфетки, бутерброд, бутылка с водой, теплая кофта - по необходимости, панамка.
Спортивно-туристический рюкзак должен быть легким, удобным, функциональный, среднего или небольшого объема.
Список вещей для лагеря
Некоторые предметы гардероба могут быть опционными - в зависимости от того, куда именно ребенок едет в лагерь. Если это побережье моря, то легких вещей (майки, футболки, шорты) и обуви должно быть немного больше.
Если отдых предполагается в горах или лесной местности - стоит взять больше кофточек с длинным рукавом и закрытой обуви.
Но, независимо от места отдыха, в сумке ребенка должны быть вещи на любую погоду - от сильной жары до внезапного похолодания с дождями. Вся одежда должна быть удобной, практичной, функциональной и преимущественно - спортивной.
Что нужно положить:
- Спортивный костюм
- Спортивные штаны - 1-2 пары
- Сарафан (для девочек) - 1-2 шт.
- Теплая кофта (худи, свитшот, олимпийка)
- Тонкая кофта или футболка с длинным рукавом - 2-3 шт.
- Легкая куртка (ветровка или дождевик)
- Жилетка
- Шорты - 2-3 пары (юбка для девочек - 1 шт.)
- Футболки - от 4 до 8 шт. (зависит от умения вашего ребенка пачкаться)
- Белье - 5-7 комплектов
- Носки - из расчета по 1 паре на 2 дня. Обязательно - 1-2 пары теплых.
- Купальник/плавки - 2 комплекта
- Панамка, кепка, бандана, очки от солнца
- Кроссовки - 2 пары
- Кроксы или резиновые тапочки - 1 пара
- На море можно взять сандалии, еще одну пару резиновых тапочек
- Зубная щетка и паста
- Мыло
- Шампунь
- Гель для душа
- Мочалка для душа
- Влажные и сухие салфетки - в дорогу
- Игрушки - 1-2 шт.
- Бутылочка для воды, чашка
- Плед (необязательно)
- Книга (по желанию)
- Мобильный телефон с зарядкой и наушниками
- Настольная игра (по желанию)
- Фонарик (по желанию)
- Документы (свидетельство о рождении, загранпаспорт, ID-карта, медицинская справка от врача 079/о - по необходимости)
Что не стоит давать ребенку в лагерь
Не стоит складывать в сумку дополнительные вещи, которых нет в списке - есть большая вероятность, что они не понадобятся. Но будут занимать место в сумке, и добавят веса.
Не нужно давать ребенку в лагерь ценные вещи, крупные суммы денег, банковские карты. Узнайте заранее условия в вашем лагере. Если рядом есть магазины, планируются экскурсии - обсудите необходимую сумму карманных денег на сувениры.
Как вариант - подключите ребенку карту в телефоне и по необходимости ее пополняйте. Но обсудите этот вопрос с организаторами поездки.
Не давайте ребенку в лагерь с собой продукты. Максимум - небольшой перекус в дорогу, например: вода, яблоко, бутерброд, печенье.
Также не стоит давать ребенку с собой в лагерь аптечку. Если у вас есть особенные потребности - обсудите заранее этот вопрос с организаторами и все препараты передаются им. Контролировать прием лекарств в лагере должен врач.
Важно! Прикрепите на сумки, рюкзаки, в кармашки курток - бирки с именем ребенка и контактным номером.
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