Эти фразы родители не должны говорить дочерям, чтобы не травмировать психику
Каждый ребенок должен расти счастливо, чувствовать себя уверенно и спокойно в обществе. Однако иногда родители неосторожными словами могут лишить дочь веры в себя и травмировать психику.
Что категорически нельзя говорить дочерям - читайте на Styler ниже.
Ты поправилась!
Указывать ребенку на его избыточный вес может привести к тому, что девочка станет чувствовать себя некрасивой и неуверенной в себе.
Если хотите уберечь дочь от лишнего веса, то лучше обратиться к детскому диетологу и показать девочке пример активного образа жизни.
Ты же девочка!
Эта фраза следует за критикой очень активного поведения.
"Не бегай, не кричи! Ты же девочка!" - часто такую фразу можно услышать от родителей.
Важно помнить, что темперамент у девочки может быть даже ярче, чем у мальчика. А активные проявления - это нормальный выплеск импульса нервной системы.
Тебя замуж никто не возьмет
Такой страшилкой часто пугают девушек с маленького возраста. Она формирует не совсем верные ценности: ребенок начинает думать, что замужество - главное достижение в жизни.
К тому же девушка начинает думать, что она никому не нужна.
Ты - будущая хозяйка
Не нужно учить ребенка поддерживать порядок в доме и следить за бытом. Не стоит навязывать дочери гендерную роль, ведь может быть, в ее семье все будет совсем иначе.
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