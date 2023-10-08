Стилистка показала, какие шапки стоит покупать на этот сезон, а каких лучше избегать (фото)
Удачно подобрать шапку достаточно сложно. Потому, что в зависимости от формы лица, черт и объемов - шапка, или ваш элемент гардероба, или нужно искать альтернативу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.
Какими правилами пользоваться при выборе шапки
"Чем крупнее лицо, тем свободнее и объемнее шапка. В идеале, чтобы между вами и шапкой свободно пролезало два пальца", - советует стилист.
Она отмечает, если у вас курносый носик, объемные щечки, округлая форма лица - тогда обязательно, чтобы у шапки был отворот. Потому что шапка в один слой сделает личико еще более объемным.
"Если лицо круглое, или имеет много округлых черт - щечки, объемный подбородок, круглая форма, то обязателен небольшой объем сверху. Чтобы шапка вроде бы немного вас вытягивала", - объясняет Шевченко.
Чем крупнее личико - тем больше вязка. Только в пределах разумного. Трикотажные однослойные шапки точно не помогут скорректировать крупные черты.
Эти варианты шапок не стоит выбирать (скриншот)
"Актуальная шапка должна быть однотонной, плотной вязки, без бубнов, стразов, меха, наклеек и вышивки. Минималистичная шапка это наверняка моя единственная рекомендация как зимней базы, которая подходит большинству", - говорит Шевченко.
Также она советует мерить шапку без макияжа и со собранными волосами, чтобы увидеть, как она будет действительно на вас выглядеть.
"Ведь не каждый день вы рисуетесь и распускаете косы. А шапка должна выглядеть прилично, даже если вы не выспались, не позавтракали или просто злые", - объясняет стилист.
Актуальные модели шапок (скриншот)
Она добавляет, что шапки подходят девушкам в лице которых много прямых линий, выразительные скулы и мелкие черты лица.
"Потому, что шапка округлая и объемная, мягкая. Поэтому на фоне такой фактуры "угловатое" личико выглядит гармонично", - говорит стилист.
Модели шапок, которые уже не актуальны (скриншот)
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