Эти автомобили тратят меньше всего топлива: список для водителей (фото)

Некоторые водители вынуждены заправлять свое транспортное средство чуть ли не через день, потому что машина нуждается в большом количестве топлива. Однако существуют марки и модели, не тратящие много бензина, газа или дизеля.

Какие автомобили наиболее экономны в этом смысле, рассказали эксперты сайта What Car.

Suzuki Baleno 1.0

Эта модель хэтчбека в среднем тратит топлива 4,2 литра на 100 км. Эксперты говорят, что помимо экономии, эта модель также предлагает невысокую цену, практичный дизайн и удобное управление.

Фото: carmagazine.co.uk

Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Это также хэтчбек, средний расход топлива которого составляет 4,2 литра. Стоит отметить, что эта модель является достаточно надежным транспортным средством, а также имеет ряд преимуществ, включая живое управление и доступную цену.

Фото: tech.carta.ua

Сеат Леон 1.6 TDI 110 Ecomotive

Этот автомобиль за 100 километров езды потратит примерно 5 литров топлива. Для достаточно сильного гибридного двигателя такой расход не слишком большой. Кстати, многие эксперты отмечают, что этой моделью приятно управлять.

Фото: motor.mapfre.es

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Средний расход топлива на 100 км для Honda Jazz составляет 4,2 литра. Этот хэтчбек давно известен как практичное и экономное транспортное средство. Специалисты говорят, что гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором будет особенно выгодна.

Фото: nationwide-cars.co.uk

Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Дизельная модель хэтчбека в среднем нуждается в 4,18 литра топлива на 100 километров. Из всех предшественников эта модель имеет наиболее примерную экономичность, как отмечали эксперты.

Фото: greenfleet.net

Suzuki Celerio 1.0

А этот автомобиль тратит топлива еще меньше, чем предыдущий. Средний расход топлива на 100 км для Suzuki Celerio составляет 4,07 литра. Но нужно понимать, что при таких затратах мощность двигателя не высокая.

Фото: ru.wikipedia.org

Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Эта модель сочетает в себе настоящее комбо, ведь она достаточно мощная, однако одновременно тратит всего 4 литра на 100 километров. Эта машина - точно для людей, которые часто ездят на большие расстояния и хотят сократить расходы на топливо.

Фото: accelerationtimes.com

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Теперь цифра среднего расхода становится еще меньше 4 литров. Компактный японский кроссовер тратит всего 3,93 литра на 100 километров. Такой результат дает экономичный бензиновый двигатель и электромотор. Благодаря своим размерам и высокой способности маневрировать автомобиль прекрасно подходит для городской езды и парковки в ограниченных пространствах.

Фото: suzuki-ignis.infocar.ua

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Этот автомобиль очень похож по характеристикам с Suzuki Ignis. На 100 км расстояния она потребляет 3,92 литра.

Фото: accelerationtimes.com

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Этот автомобиль занимает первое место в рейтинге самых экономных машин, потому что на 100 километров тратит всего 3,91 литра. Toyota Yaris Cross - это также компактный гибридный кроссовер, содержащий специальную силовую установку из бензинового двигателя, работающего как генератор электромотора.

Фото: toyota.com.ua