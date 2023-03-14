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Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

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Вторник 14 марта 2023 14:03
Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются Какие семейные авто часто ломаются (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Семейные автомобили - это рабочие машины, которые каждый день возят людей на работу и детей в школу. Владельцы таких авто рассказали об опыте эксплуатации своих машин. В целом составлен рейтинг наиболее часто ломающихся моделей.

Об этом говорится на сайте What Car.

В список проблемных автомобилей попало немало моделей, которые пользуются особой популярностью в Украине.

Эксперты опросили 24 927 водителей об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Они рассказали, с какими поломками сталкивались в последние годы и насколько сложным оказался ремонт.

Audi A3

Годы выпуска: 2013 - 2020.

Главная проблема Audi A3 - ненадежная электроника. С такими поломками столкнулись 16% владельцев модели.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Audi A3 (wikipedia)

Skoda Octavia

Годы выпуска: 2013 - 2020.

У 15% владельцев бензиновых Skoda Octavia случались поломки, связанные с электроникой и двигателем. Ремонт часто занимал менее недели.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаютсяSkoda Octavia

Mazda3

Годы выпуска: 2019 - наше время.

Новая Mazda 3 оказалась надежнее предшественников. Только 23% автомобилей обнаружили несерьезные поломки.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Mazda3 (wikipedia)

Skoda Yeti

Годы выпуска: 2009 - 2017.

Проблемой чешского компактного кроссовера является коробка передач и сцепление.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Skoda Yeti (wikipedia)

Honda Civic

Годы выпуска: 2017 - 2022.

У Honda Civic часто возникают проблемы с электроникой. Согласно опросу, с этим столкнулись 22% владельцев модели.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Honda Civic (wikipedia)

Volkswagen Golf

Годы выпуска: 2013 - 2020.

Дизельный Volkswagen Golf седьмого поколения показал среднюю надежность. В модели часто ломаются аккумулятор, электроника, коробка и выхлопная система.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Volkswagen Golf (cars.ua)

Ford Focus

Годы выпуска: 2018 - наше время.

Дизельная версия хэтчбека оказалась более проблемной, чем бензиновая. Наиболее распространенными проблемами есть электроника и топливная система.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Ford Focus (wikipedia)

Volvo V40

Годы выпуска: 2012 -2019.

У бензиновых Volvo V40 чаще всего выходили из строя электроника и детали подвески. С такими проблемами столкнулись 18% собственников.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Volvo V40

Kia XCeed

Годы выпуска: 2018 - наше время.

У Kia Ceed не были обнаружены серьезные неисправности. Тем не менее исправление некоторых поломок занимало слишком много времени.

Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Kia XCeed (Kia)

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