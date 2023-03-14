Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются
Семейные автомобили - это рабочие машины, которые каждый день возят людей на работу и детей в школу. Владельцы таких авто рассказали об опыте эксплуатации своих машин. В целом составлен рейтинг наиболее часто ломающихся моделей.
Об этом говорится на сайте What Car.
В список проблемных автомобилей попало немало моделей, которые пользуются особой популярностью в Украине.
Эксперты опросили 24 927 водителей об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Они рассказали, с какими поломками сталкивались в последние годы и насколько сложным оказался ремонт.
Audi A3
Годы выпуска: 2013 - 2020.
Главная проблема Audi A3 - ненадежная электроника. С такими поломками столкнулись 16% владельцев модели.
Audi A3 (wikipedia)
Skoda Octavia
Годы выпуска: 2013 - 2020.
У 15% владельцев бензиновых Skoda Octavia случались поломки, связанные с электроникой и двигателем. Ремонт часто занимал менее недели.
Skoda Octavia
Mazda3
Годы выпуска: 2019 - наше время.
Новая Mazda 3 оказалась надежнее предшественников. Только 23% автомобилей обнаружили несерьезные поломки.
Mazda3 (wikipedia)
Skoda Yeti
Годы выпуска: 2009 - 2017.
Проблемой чешского компактного кроссовера является коробка передач и сцепление.
Skoda Yeti (wikipedia)
Honda Civic
Годы выпуска: 2017 - 2022.
У Honda Civic часто возникают проблемы с электроникой. Согласно опросу, с этим столкнулись 22% владельцев модели.
Honda Civic (wikipedia)
Volkswagen Golf
Годы выпуска: 2013 - 2020.
Дизельный Volkswagen Golf седьмого поколения показал среднюю надежность. В модели часто ломаются аккумулятор, электроника, коробка и выхлопная система.
Volkswagen Golf (cars.ua)
Ford Focus
Годы выпуска: 2018 - наше время.
Дизельная версия хэтчбека оказалась более проблемной, чем бензиновая. Наиболее распространенными проблемами есть электроника и топливная система.
Ford Focus (wikipedia)
Volvo V40
Годы выпуска: 2012 -2019.
У бензиновых Volvo V40 чаще всего выходили из строя электроника и детали подвески. С такими проблемами столкнулись 18% собственников.
Volvo V40
Kia XCeed
Годы выпуска: 2018 - наше время.
У Kia Ceed не были обнаружены серьезные неисправности. Тем не менее исправление некоторых поломок занимало слишком много времени.
Kia XCeed (Kia)
Ранее мы сообщали, что каждый водитель должен совершить перед поездкой в вечернее время.
Также мы писали, как быстро избавиться от неприятного запаха в авто.