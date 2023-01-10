Как управлять автомобилем в дождливую погоду: 6 советов, которые снизят риск аварии

Управление автомобилем под дождем или во влажную погоду всегда сопровождается повышенной опасностью. Чтобы минимизировать риск возникновения аварий, участников дорожного движения призывают соблюдать следующие правила.

Какие простые правила на дороге помогут водителям безопасно управлять автомобилем, рассказали на ресурсе Еxpress.

Шины

Шины помогают транспортному средству сцепиться с дорогой при мокрых и скользких погодных условиях. После долгих летних поездок у многих автомобилистов глубина протектора шин уменьшается еще до наступления зимы.

Протектор шины - канавки на внешней стороне, которые отталкивают шлейфы воды от автомобиля и помогают ему сцепиться с покрытием в скользкую погоду.

Низкая глубина протектора повышает риск скольжения, прокручивания автомобиля. Это когда шины вообще отказываются сцепиться с дорожным покрытием и машина неконтролируемо скользит.

Следите, чтобы ваши шины всегда имели соответствующие протекторы.

Видимость

В сырую погоду у водителей ограничена видимость, поскольку вода и брызги попадают на лобовое стекло автомобилей.

Участников дорожного движения призывают держаться на безопасном расстоянии от других автомобилей во влажную погоду. Это позволит заметить какие-либо изменения в движении впереди и водитель успеет уверенно остановить автомобиль.

Видимость можно улучшить, заменив стеклоочистители новыми щетками или приобретая различные спреи, предотвращающие накопление воды на ветровом стекле.

Тормоза

Проезд через глубокую воду приведет к тому, что тормоза станут влажными, что значительно снизит их влияние.

Автомобилистам рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза после прохождения глубокой воды, чтобы выпарить воду и вернуться к нормальному использованию.

Фары

В очень влажных условиях следует использовать ближний свет фар, чтобы другие автомобилисты могли вас хорошо видеть на дороге.

Лампочки передних фар могут лопнуть при регулярном использовании в темные зимние месяцы, поэтому водителям необходимо регулярно обновлять их во избежание внезапных неприятностей во время долгого путешествия.

Правила дорожного движения утверждают, что фары должны использоваться, когда видимость серьезно снижена, а также полчаса после заката и час до восхода солнца.

Уменьшите скорость

Самое простое, что можно сделать в сырую погоду, это просто сбавить скорость и убедиться, что автомобиль не двигается быстрее, чем это допустимо.

Быстрый проезд через лужу или участок стоячей воды может привести к потере контроля над автомобилем.

55 процентов автомобилистов из 27 000 опрошенных водителей заявили, что они не притормозили бы, если бы был небольшой дождь.

Опрос также показал, что 15 процентов не замедляются даже во время сильного дождя, который может оказаться опасным из-за чрезмерной скорости.

Не проезжайте глубокие лужи

Если не уверены, как глубока лужа, то не проезжайте ее. Автомобиль застрять в ней. Это приведет к разрушительным последствиям, поскольку вода попадет в переднюю решетку.