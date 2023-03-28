Ці автомобілі витрачають найменше палива: список для водіїв (фото)

Деякі водії вимушені заправляти свій транспортний засіб ледь не через день, тому що машина потребує великої кількості палива. Проте існують марки та моделі, які не витрачають багато бензину, газу або дизелю.

Які автівки є найбільш економними в цьому сенсі, розповіли експерти сайту What Car.

Suzuki Baleno 1.0

Ця модель хетчбека в середньому витрачає палива 4,2 літра на 100 кілометрів. Експерти кажуть, що крім економії, ця модель також пропонує невисоку ціну, практичний дизайн та зручне керування.

Фото: carmagazine.co.uk

Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Це також хетчбек, середня витрата палива якого складає 4,2 літра. Варто зазначити, що ця модель є досить надійним транспортним засобом, а також має ряд переваг, включаючи живе управління та доступну ціну.

Фото: tech.carta.ua

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

Ця автівка за 100 кілометрів їзди витратить приблизно 5 літрів палива. Для досить сильного гібридного двигуна така витрата не є великою. До речі, багато експертів відзначають, що цією моделлю приємно кермувати.

Фото: motor.mapfre.es

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Середня витрата палива на 100 км для Honda Jazz складає 4,2 літра. Цей хетчбек давно відомий як практичний та економний транспортний засіб. Фахівці кажуть, що гібридна версія з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором буде особливо вигідною.

Фото: nationwide-cars.co.uk

Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Дизельна модель хетчбека в середньому потребує 4,18 літра палива на 100 кілометрів. З усіх попередників ця модель має найбільш зразкову економічність, що зазначали експерти.

Фото: greenfleet.net

Suzuki Celerio 1.0

А ця автівка витрачає пального ще менше, ніж її попередня. Середня витрата палива на 100 км для Suzuki Celerio складає 4,07 літра. Але потрібно розуміти, що при таких витратах потужність двигуна не є високою.

Фото: uk.wikipedia.org

Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Ця модель поєднує в собі справжнє комбо, адже вона є досить потужною, проте водночас витрачає всього 4 літри на 100 кілометрів. Ця машина - точно для людей, які часто їздять на великі відстані та хочуть скоротити витрати на паливо.

Фото: accelerationtimes.com

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Тепер цифра середньої витрати стає ще меншою ніж 4 літри. Компактний японський кросовер витрачає всього 3,93 літра на 100 кілометрів. Такий результат дає економний бензиновий двигун та електромотор. Завдяки своїм розмірам і високій здатності маневрувати, автомобіль чудово підходить для міської їзди та паркування в обмежених просторах.

Фото: suzuki-ignis.infocar.ua

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Ця автівка дуже схожа за характеристиками із Suzuki Ignis. На 100 кілометрів відстані вона споживає 3,92 літра.

Фото: accelerationtimes.com

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Цей автомобіль займає перше місце в рейтингу найекономніших машин, тому що на 100 кілометрів витрачає всього 3,91 літра. Toyota Yaris Cross - це також компактний гібридний кросовер, який містить спеціальну силову установку з бензинового двигуна, який працює як генератор електромотора.

Фото: toyota.com.ua