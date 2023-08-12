Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список
Автоугон - это еще один вид преступности, которого следует опасаться украинцам. Причем существует перечень с моделями наиболее часто угоняемых машин, поэтому их владельцам стоит быть особенно осмотрительными.
Список самых "уязвимых" авто поделился на сайте Опендатабот.
Какая ситуация по Украине
В 2023 году было зафиксировано 809 случаев автоугона, но самым бурным в этом смысле стал 2022 год. В тот период 7 907 автомобилей были угнаны.
По количеству автоугонов в течение 2021-2023 годов в регионах лидируют:
- Донецкая область - 2 663
- Луганская область - 1 906
- Запорожская область - 1 454
- Харьковская область - 1 040
- Днепровская о́бласть - 955
Наименьшее количество случаев угона в Ивано-Франковской области - всего 33. А в Киеве было зафиксировано 797 обращений.
Какие авто угоняют чаще всего
Чаще всего угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы. В то же время похитители обращаются к "экзотике" и присваивают тракторные прицепы, хотя количество таких случаев сравнительно невеликое - 34.
А вот автоприцепы угоняют более чем в 10 раз чаще. В 2023 году таких случаев было зафиксировано более 500.
Количество угнанных легковых автомобилей достигает почти 10 000, грузовых - 1 810, а мотоциклов - 747.
Самые популярные среди воров марки авто
В этом аспекте сложилась следующая статистика:
- ВАЗ - 135 случаев
- MERSEDES-BENZ - 41 случай
- ГАЗ - 34 случая
- Volkswagen - 32 случая
- RENAULT - 25 случаев
- ЗАЗ - 19 случаев
- HYUNDAI - 18 случаев
- Nissan - 18 случаев
- Toyota - 17 случаев
- Другие - 470 случаев
Что касается моделей, то чаще всего автоугонщики присваивали ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster.
Раньше мы рассказывали, как избежать угона автомобиля во время войны.
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