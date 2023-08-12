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Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список

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Украина, Суббота 12 августа 2023 09:34
Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список Какие авто чаще всего угоняют (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Автоугон - это еще один вид преступности, которого следует опасаться украинцам. Причем существует перечень с моделями наиболее часто угоняемых машин, поэтому их владельцам стоит быть особенно осмотрительными.

Список самых "уязвимых" авто поделился на сайте Опендатабот.

Какая ситуация по Украине

В 2023 году было зафиксировано 809 случаев автоугона, но самым бурным в этом смысле стал 2022 год. В тот период 7 907 автомобилей были угнаны.

По количеству автоугонов в течение 2021-2023 годов в регионах лидируют:

  • Донецкая область - 2 663
  • Луганская область - 1 906
  • Запорожская область - 1 454
  • Харьковская область - 1 040
  • Днепровская о́бласть - 955

Наименьшее количество случаев угона в Ивано-Франковской области - всего 33. А в Киеве было зафиксировано 797 обращений.

Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список

Какие авто угоняют чаще всего

Чаще всего угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы. В то же время похитители обращаются к "экзотике" и присваивают тракторные прицепы, хотя количество таких случаев сравнительно невеликое - 34.

А вот автоприцепы угоняют более чем в 10 раз чаще. В 2023 году таких случаев было зафиксировано более 500.

Количество угнанных легковых автомобилей достигает почти 10 000, грузовых - 1 810, а мотоциклов - 747.

Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список

Самые популярные среди воров марки авто

В этом аспекте сложилась следующая статистика:

  • ВАЗ - 135 случаев
  • MERSEDES-BENZ - 41 случай
  • ГАЗ - 34 случая
  • Volkswagen - 32 случая
  • RENAULT - 25 случаев
  • ЗАЗ - 19 случаев
  • HYUNDAI - 18 случаев
  • Nissan - 18 случаев
  • Toyota - 17 случаев
  • Другие - 470 случаев

Что касается моделей, то чаще всего автоугонщики присваивали ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster.

Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список

Раньше мы рассказывали, как избежать угона автомобиля во время войны.

Читайте также, что делать, если вы потеряли или у вас украли автомобильный номер.

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Угон автомобилей Автомобильный рынок