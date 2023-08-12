Эти авто чаще всего угоняют в Украине. Проверьте, входит ли ваше в список

Автоугон - это еще один вид преступности, которого следует опасаться украинцам. Причем существует перечень с моделями наиболее часто угоняемых машин, поэтому их владельцам стоит быть особенно осмотрительными.

Какая ситуация по Украине

В 2023 году было зафиксировано 809 случаев автоугона, но самым бурным в этом смысле стал 2022 год. В тот период 7 907 автомобилей были угнаны.

По количеству автоугонов в течение 2021-2023 годов в регионах лидируют:

Донецкая область - 2 663

Луганская область - 1 906

Запорожская область - 1 454

Харьковская область - 1 040

Днепровская о́бласть - 955

Наименьшее количество случаев угона в Ивано-Франковской области - всего 33. А в Киеве было зафиксировано 797 обращений.

Какие авто угоняют чаще всего

Чаще всего угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы. В то же время похитители обращаются к "экзотике" и присваивают тракторные прицепы, хотя количество таких случаев сравнительно невеликое - 34.

А вот автоприцепы угоняют более чем в 10 раз чаще. В 2023 году таких случаев было зафиксировано более 500.

Количество угнанных легковых автомобилей достигает почти 10 000, грузовых - 1 810, а мотоциклов - 747.

Самые популярные среди воров марки авто

В этом аспекте сложилась следующая статистика:

ВАЗ - 135 случаев

MERSEDES-BENZ - 41 случай

ГАЗ - 34 случая

Volkswagen - 32 случая

RENAULT - 25 случаев

ЗАЗ - 19 случаев

HYUNDAI - 18 случаев

Nissan - 18 случаев

Toyota - 17 случаев

Другие - 470 случаев

Что касается моделей, то чаще всего автоугонщики присваивали ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster.