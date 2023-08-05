Что делать, если с авто украли номера, или они потерялись: первоочередные советы водителям

Заметить потерю номерных знаков, особенно когда с машины исчез только один из них, можно не сразу. Приятного в этой ситуации мало, но и смертельного ничего нет.

О том, как можно потерять номерной знак, зачем их воруют и что делать, когда номер с машины исчез, читайте дальше в материале Styler.

Как можно потерять номерной знак

Согласно данным сервисного центра Министерства внутренних дел, потеря государственных номеров автомобиля - достаточно распространенное явление. В Украине водители ежедневно "избавляются" от нескольких сотен номеров.

Это может произойти по таким причинам:

некачественный крепеж (рамки и т. д.)

быструю езду (когда поток воздуха "срывает" номер)

погодные условия и их последствия (ливни, лужи, снежные заносы и т. п.)

кражу

Зачем воруют номерные знаки

Условно причины, побуждающие похитить чужой номерной знак, можно разделить на четыре категории.

Хулиганство

Мелкие хулиганы могут снять с машины несколько номеров за ночь. Если пострадал не только ваш автомобиль, но и соседский, стоит поискать номерные знаки в радиусе около 150 метров (несколько дворов от места парковки).

Их могут бросить под открытым небом, спрятать в щелях между гаражами, под грудой веток или мусора, засунуть в старые треснувшие деревья, выбросить в урну или мусорный контейнер.

Коллекционирование

Любители "красивых" и нестандартных номеров собирают собственные коллекции и снимают обычно один из номерных знаков.

Мошенничество

Мошенники чаще всего требуют выкупа - оставляют под дворником записку с номером телефона, по которому нужно позвонить, чтобы "договориться".

Если же где-то на машине был указан водительский телефон (так иногда делают для связи с владельцем во время продажи машины или парковки в людных местах), похитители номерного знака могут позвонить вам сами.

Дальнейшее использование

Самый опасный вариант - похищение номерного знака для дальнейшего использования (совершение противоправных действий, преступлений).

Что делать, когда номер с машины исчез

Если вы заметили, что с машины исчез номерной знак, не паникуйте. Прежде всего оцените ситуацию и подумайте - случайность ли это, или похищение. Вспомните также, когда последний раз видели номер на месте.

Например, если на днях была непогода и вы ездили по глубоким лужам, номерной знак могло просто "смыть". Тогда можно попытаться поискать его своими силами:

проехаться по маршруту, в пределах которого номер мог потеряться, тщательно исследуя полотно дороги и ее обочину (ехать лучше не на собственной машине, ведь езда без номерных знаков карается штрафом)

написать объявление об утрате и распространить его в социальных сетях (в сильную непогоду на одном участке дороги номерные знаки иногда теряют десятки автомобилей и кто-то может подобрать ваш номер вместе с другими)

обратиться в полицию и уточнить информацию (возможно, кто-то нашел ваш номер и передал в ближайшее отделение)

Если же от вас требуют выкуп - очевидно, что это кража. В таком случае нужно сразу звонить в полицию и сообщать о факте преступления. После этого следует внимательно осмотреть территорию вокруг (часто номера прячут не дальше 100-150 метров от места происшествия).

При условии, что номер не найден и вы уверены, что этого не произойдет, необходимо обратиться в ближайший территориальный сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля и получения новых номеров.

Перерегистрация транспортного средства

Администраторы сервисного центра МВД проводят перерегистрацию транспортного средства при потере государственного номерного знака по обращению владельцев машины.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины

копия идентификационного кода

свидетельство о регистрации транспортного средства

Кроме этого необходимо предоставить:

объяснение обстоятельств потери (если номера были утеряны)

справку, выданную в отделении Национальной полиции (если номерные знаки были украдены)

Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, требуется также акт служебного расследования.

Обязательным условием осуществления перерегистрации является наличие самого автомобиля - услуга предусматривает осмотр транспортного средства специалистом Экспертной службы.

Несмотря на то, что ездить без номерных знаков (даже если не хватает одного из двух) нельзя, придется рискнуть. Если по дороге вас остановит представитель патрульной полиции, вы должны сообщить ему, что едете на перерегистрацию транспортного средства в сервисный центр МВД.

По завершении процедуры администратор сервисного центра выдаст вам:

новые номерные знаки

новое свидетельство о регистрации автомобиля

Что происходит со старыми номерами

При перерегистрации автомобиля старые номерные знаки становятся недействительными.

Поэтому если номер вернулся к вам уже после процедуры, его необходимо передать в сервисный центр МВД.