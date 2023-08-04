10 советов, которые помогут избежать угона авто во время войны

Усиленная защита автотранспорта приобрела особую актуальность на фоне полномасштабной войны с РФ. Многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. Часто люди бросали даже собственные машины, которые становились легкой добычей для мошенников.

О количестве автоугонов в Украине, самых популярных способах угонов и защите машины от них читайте ниже в материале Styler.

Какая в Украине ситуация с автоугонами

В 2023 году количество автоугонов в Украине значительно сократилось.

За первые пять месяцев текущего года было зарегистрировано 718 производств по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством), тогда как в 2022 году за соответствующий период было зафиксировано 2 344 дела (в 3,2 раза больше).

Данные портала Оpendatabot свидетельствуют, что в суд при этом доходит около 40% дел - за первые пять месяцев текущего года в суд попали 286 из 718 дел.

Подозрения воры получают в 57% открытых производств.

Самые популярные способы хищения

Для угона чужого автомобиля мошенники пользуются разными методами. Все зависит от потенциального места преступления, марки и модели автомобиля (степени защиты), а также умений и возможностей самих преступников.

Дедовский метод

Самый простой способ - физически "ворваться" в машину. Разбить стекло, сломать механическим способом замок и т. д. Обычно так мошенники "работают" со старыми и массовыми моделями автомобилей, которые оснащены простейшей системой сигнализации, или вообще ее не имеют. Такие автомобили часто перепродают для разборки на запчасти.

"Наезд" на владельца

Речь идет о силовом принуждении человека отдать ключи от собственного автомобиля преступникам. Это может произойти, например, в подземных паркингах, недостаточно освещенных зонах той или иной улицы, лесополосах, при остановке "по требованию" и т. д.

Выманивание водителя

Бывают случаи, когда к бамперу машины привязывают жестяные банки. Во время движения водитель слышит странный звук, останавливает транспорт и выходит, чтобы проверить, в чем проблема. Между тем мошенники садятся за руль и едут в неизвестном направлении.

Фейковая продажа

Утратив бдительность при заключении сделки по продаже автотранспорта, можно остаться в дураках и без машины. Ее могут украсть, когда вы дадите ключ псевдопокупателю, чтобы тот провел тест-драйв. Кроме того, во время осмотра выставляемого на продажу автомобиля злоумышленники могут подменить ключи и позже с легкостью его угнать.

Эвакуатор

Такой способ завладеть чужой машиной достаточно нестандартен. Он встречается нечасто и используется, как правило, для машин премиум класса. В ходе этой схемы злоумышленник договаривается с эвакуатором и платит ему двойную ставку, рассказывая легенду, что ключи и документы забыл в салоне. Если на сигнализации не был установлен датчик наклона и перемещения - владелец автомобиля заметит пропажу не сразу.

"Глушилка"

Так называемая "глушилка" - специальный девайс, глушащий сигнал автомобильной сигнализации. Водитель думает, что в брелоке села батарейка и закрывает машину на ключ, оставляя ее без цифровой защиты. Позже мошенники открывают автомобиль "вручную" и угоняют.

"Удочка"

Для угона машины с системой Smart Key (безключевой доступ), злоумышленнику понадобится удлинитель штатного ключа, который в народе называют просто "удочка". Это усилитель сигнала от карты-ключа (позволяет ретранслировать сигнал от ключа на расстояние до двух километров).

Кодграббер

Кодграббер позволяет снять машину с охраны без шума и лишних хлопот. Этот гаджет перехватывает радиосигнал сигнализации и повторяет его. Следовательно, вор легко и быстро может справиться со слабой и дешевой сигнализацией приглянувшегося ему автомобиля.

Как защитить автомобиль от угона во время войны

Для того чтобы защитить свой автомобиль от кражи, нужно соблюдать ряд простых, но важных правил:

парковаться в безопасных местах (если есть возможность - в закрытом гараже или под навесом, что скроет машину от лишних взглядов)

не оставлять ключи в автомобиле (даже если вы выходите из него на короткое время)

всегда выключать двигатель (не следует оставлять машину работающей и без присмотра)

не оставлять ценные вещи, барсетки, сумки или рюкзаки на видном месте (соблазнять потенциальных злоумышленников не стоит)

хранить все документы в безопасном месте (документы на автомобиль держать в нем, да еще и на виду не стоит, ведь злоумышленники могут использовать их для подделки или других преступлений)

проверять состояние машины перед выездом и после парковки (убедиться, что все двери, окна и багажник хорошо закрыты, а под машиной нет ничего лишнего)

не терять бдительности как при движении, так и во время стоянки автомобиля

не доверять незнакомым лицам при продаже машины (хранить особую бдительность до момента получения денег)

Кроме этих простых истин следует позаботиться и об установлении правильной автосигнализации.

Считается, что наиболее эффективный показатель имеет диалоговый тип защиты. Речь идет о том, что сигнализация распознает поступающие от брелока сигналы в несколько этапов.

Кроме того, следует позаботиться, чтобы в сигнализации были датчики наклона и перемещения.

Специалисты советуют также пользоваться:

несколькими системами против угона (в идеале их лучше комбинировать)

дополнительными защитными устройствами (замки на руль, датчики движения, противоугонные системы могут стать дополнительными помехами для злоумышленников)

В заключение напомним, что в случае угона машины необходимо сразу же обратиться в полицию. Ведь по свежим следам машину найти всегда легче.