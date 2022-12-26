Эти анализы нужно сдавать каждый год, чтобы быть здоровым (список)
Некоторые болезни способны скрытно прогрессировать и долго не проявляться. Это впоследствии приводит к тяжелому и длительному периоду лечения. Выявить их вовремя позволяет ряд медицинских анализов, которые следует делать хотя бы раз в год.
Какие показатели организма следует проверять каждый год, рассказал врач Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.
Минимальный ежегодный перечень необходимых анализов
"Возьмите правило регулярно проходить профилактические обследования, ведь украинцы - не только сильная нация, но и здоровая. Перечисленные анализы - не "волшебная таблетка" или панацея от всех болезней, а базовая информация для врача о работе вашего организма", - отмечает медик.
Жировецкий советует регулярно следить за такими показателями, чтобы понимать, что организм работает нормально.
Какие показатели следует проверять:
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
- Аспартатоминотрансфераза (АСТ)
- Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
- Билирубин общий
- Билирубин прямой
- Креатинин
- Мочевая кислота
- Железо
- Глюкоза
С результатами анализов следует обращаться к семейному врачу или сразу к узкопрофильному специалисту.
Также Жиравецкий отметил, что в Украине многие анализы можно сдать без направления врача. Но такая функция часто не доступна за границей. Медик поделился историей своей пациентки, случившейся с ней в США.
"Женщина обратилась к 3 разным врачам в штате Нью-Йорк. Один сказал, что анализы не нужны, другой - что он уверен, что причина не в этом, третий просто проигнорировал. В результате пациентке пришлось искать разные пути и на это ушло полтора месяца", - добавляет врач.
Подписчики Жиравецкого - украинцы, которые сейчас находятся за границей, также отметили, что подобная практика действует и в Германии. Там врачи не считают нужным назначать анализы.
Недавно мы делились списком лекарств, которые обязательно нужно иметь в домашней аптечке.
Читайте также о том, как укрепить иммунитет ребенка без медикаментов.