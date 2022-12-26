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Эти анализы нужно сдавать каждый год, чтобы быть здоровым (список)

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Понедельник 26 декабря 2022 20:03
Эти анализы нужно сдавать каждый год, чтобы быть здоровым (список) Какие анализы нужно заводить каждый год (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые болезни способны скрытно прогрессировать и долго не проявляться. Это впоследствии приводит к тяжелому и длительному периоду лечения. Выявить их вовремя позволяет ряд медицинских анализов, которые следует делать хотя бы раз в год.

Какие показатели организма следует проверять каждый год, рассказал врач Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Минимальный ежегодный перечень необходимых анализов

"Возьмите правило регулярно проходить профилактические обследования, ведь украинцы - не только сильная нация, но и здоровая. Перечисленные анализы - не "волшебная таблетка" или панацея от всех болезней, а базовая информация для врача о работе вашего организма", - отмечает медик.

Жировецкий советует регулярно следить за такими показателями, чтобы понимать, что организм работает нормально.

Какие показатели следует проверять:

  • Общий анализ крови
  • Общий анализ мочи
  • Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
  • Аспартатоминотрансфераза (АСТ)
  • Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
  • Билирубин общий
  • Билирубин прямой
  • Креатинин
  • Мочевая кислота
  • Железо
  • Глюкоза

С результатами анализов следует обращаться к семейному врачу или сразу к узкопрофильному специалисту.

Также Жиравецкий отметил, что в Украине многие анализы можно сдать без направления врача. Но такая функция часто не доступна за границей. Медик поделился историей своей пациентки, случившейся с ней в США.

"Женщина обратилась к 3 разным врачам в штате Нью-Йорк. Один сказал, что анализы не нужны, другой - что он уверен, что причина не в этом, третий просто проигнорировал. В результате пациентке пришлось искать разные пути и на это ушло полтора месяца", - добавляет врач.

Подписчики Жиравецкого - украинцы, которые сейчас находятся за границей, также отметили, что подобная практика действует и в Германии. Там врачи не считают нужным назначать анализы.

Недавно мы делились списком лекарств, которые обязательно нужно иметь в домашней аптечке.

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