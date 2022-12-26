Ці аналізи потрібно здавати щороку, щоб бути здоровим (список)

Деякі хвороби здатні приховано прогресувати й довго не проявлятись. Це згодом призводить до важкого і тривалого періоду лікування. Виявити їх вчасно дозволяє ряд медичних аналізів, які варто робити хоча б раз на рік.

Мінімальний щорічний перелік необхідних аналізів

"Візьміть за правило регулярно проходити профілактичні обстеження, адже українці - не тільки сильна нація, але й здорова. Перелічені аналізи - не "чарівна пігулка" або панацея від всіх хвороб, а базова інформація для лікаря про роботу вашого організму", - наголошує медик.

Жиравецький радить регулярно стежити за такими показниками, щоб розуміти, що організм працює нормально.

Які показники слід перевіряти:

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз сечі

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)

Білірубін загальний

Білірубін прямий

Креатинін

Сечова кислота

Залізо

Глюкоза

З результатами аналізів потрібно звертатись до сімейного лікаря або одразу до вузькопрофільного спеціаліста.

Також Жиравецький наголосив, що в Україні багато аналізів можна здати без скерування лікаря. Але така функція часто не доступна за кордоном. Медик поділився історією своєї пацієнтки, що трапилася з нею у США.

"Жінка звернулась до 3 різних лікарів у штаті Нью-Йорк. Один сказав, що аналізи непотрібні, інший - що він впевнений, що причина не в цьому, третій просто проігнорував. У результаті пацієнтці довелося шукати різні шляхи і на це пішло півтора місяця", - додає лікар.

Підписники Жиравецького - українці, які зараз перебувають за кордоном, також зазначили, що подібна практика діє і в Німеччині. Там лікарі не вважають за потрібне призначати аналізи.