Как укрепить иммунитет ребенка без медикаментов: 6 советов от врачей
Морозный воздух зимой и уличные развлечения снижают иммунитет ребенка. Максимально укутывать малышей в теплую одежду и заставлять глотать витамины - не лучший совет для родителей. Защитить ребенка от частых болезней и увеличить сопротивляемость организма, можно и без медикаментов.
Как правильно это сделать, рассказали врачи на медицинской странице в Instagram.
Как укрепить иммунитет ребенка зимой
"Каждые мама и папа интересуются тем, как повысить иммунитет ребенка, который слишком часто болеет. Торопиться использовать различные медикаменты не стоит, ведь современные решения предлагают большое количество рецептов, которые можно приготовить в домашних условиях", - отмечают врачи.
Иммунная система защищает организм от негативного воздействия извне. Также она отвечает за контроль при выведении из организма старых клеток.
Укрепить иммунитет помогут следующие действия:
- Важно строго соблюдать режим сна
- Нужно регулярно гулять на свежем воздухе не менее 2 часов в день
- Важно, чтобы малыш не замерз, однако, и сильно утеплять его тоже не рекомендуется
- Проводить регулярную влажную уборку и проветривать все помещения
- Выполнение физических упражнений в соответствии с возрастными особенностями ребенка: утренняя зарядка, занятие плаванием, бег и прочее.
- Ребёнок должен чистить зубы дважды в день утром и вечером.
Как поднять иммунитет в возрасте 4-5 лет
В рацион ребенка должны входить кисломолочные продукты. Овощи и фрукты должны составлять половину детского ежедневного питания.
Одним из важнейших витаминов для детской иммунной системы считается аскорбиновая кислота - витамин С, который содержится в сезонных фруктах, овощах и зелени.
Зимой и весной особенно полезно давать ребенку препараты, содержащие витамин С.
Как укрепить иммунитет в возрасте 6-7 лет
Вводите в рацион грибы. Они обладают противовирусными и антибактериальными свойствами. Также добавляйте блюда из бобовых. Такие продукты отвечают за активную стимуляцию правильной работы всей пищеварительной системы.
Важно, чтобы ребенок регулярно потреблял рыбу и рыбий жир. Они содержат наибольшее количество витамина D.
Очень полезен шиповник. Это настоящий источник витаминов, используемый для приготовления различных отваров.
Также в рационе должны быть перепелиные яйца. В них содержится достаточное количество магния, калия и фосфора.
"Следите за своими детьми и помните, если видите признаки пониженного иммунитета - не медлите и обращайтесь к педиатру", - подчеркивают врачи.
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