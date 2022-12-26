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Как укрепить иммунитет ребенка без медикаментов: 6 советов от врачей

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Понедельник 26 декабря 2022 14:33
Как укрепить иммунитет ребенка без медикаментов: 6 советов от врачей Как укрепить иммунитет ребенка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Морозный воздух зимой и уличные развлечения снижают иммунитет ребенка. Максимально укутывать малышей в теплую одежду и заставлять глотать витамины - не лучший совет для родителей. Защитить ребенка от частых болезней и увеличить сопротивляемость организма, можно и без медикаментов.

Как правильно это сделать, рассказали врачи на медицинской странице в Instagram.

Как укрепить иммунитет ребенка зимой

"Каждые мама и папа интересуются тем, как повысить иммунитет ребенка, который слишком часто болеет. Торопиться использовать различные медикаменты не стоит, ведь современные решения предлагают большое количество рецептов, которые можно приготовить в домашних условиях", - отмечают врачи.

Иммунная система защищает организм от негативного воздействия извне. Также она отвечает за контроль при выведении из организма старых клеток.

Укрепить иммунитет помогут следующие действия:

  • Важно строго соблюдать режим сна
  • Нужно регулярно гулять на свежем воздухе не менее 2 часов в день
  • Важно, чтобы малыш не замерз, однако, и сильно утеплять его тоже не рекомендуется
  • Проводить регулярную влажную уборку и проветривать все помещения
  • Выполнение физических упражнений в соответствии с возрастными особенностями ребенка: утренняя зарядка, занятие плаванием, бег и прочее.
  • Ребёнок должен чистить зубы дважды в день утром и вечером.

Как поднять иммунитет в возрасте 4-5 лет

В рацион ребенка должны входить кисломолочные продукты. Овощи и фрукты должны составлять половину детского ежедневного питания.

Одним из важнейших витаминов для детской иммунной системы считается аскорбиновая кислота - витамин С, который содержится в сезонных фруктах, овощах и зелени.

Зимой и весной особенно полезно давать ребенку препараты, содержащие витамин С.

Как укрепить иммунитет в возрасте 6-7 лет

Вводите в рацион грибы. Они обладают противовирусными и антибактериальными свойствами. Также добавляйте блюда из бобовых. Такие продукты отвечают за активную стимуляцию правильной работы всей пищеварительной системы.

Важно, чтобы ребенок регулярно потреблял рыбу и рыбий жир. Они содержат наибольшее количество витамина D.

Очень полезен шиповник. Это настоящий источник витаминов, используемый для приготовления различных отваров.

Также в рационе должны быть перепелиные яйца. В них содержится достаточное количество магния, калия и фосфора.

"Следите за своими детьми и помните, если видите признаки пониженного иммунитета - не медлите и обращайтесь к педиатру", - подчеркивают врачи.

Раньше мы делились советами врачей о том, как выбрать полезные сладости для ребенка.

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