Хлопок садится после стирки? Почему так бывает и как спасти любимые вещи

Только что постирали футболку или рубашку, а после сушки - будто вещь подментли? Почему так происходит и можно ли вернуть одежде первоначальный вид?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как спасти любимые вещи во время стирки.

Как ведет себя хлопок в воде

Хлопковые волокна состоят преимущественно из целлюлозы - натурального полимера, который чутко реагирует на влагу и тепло. Во время стирки в горячей воде ткань впитывает влагу, волокна набухают, а при сушке - сжимаются.

Этот процесс усиливается, если вы добавляете агрессивные моющие средства или используете машинную сушку. В результате одежда может уменьшиться на один-два размера. Синтетика, в отличие от хлопка, более устойчива к температурам и влаге, поэтому не садится так стремительно.

В основе всего лежат так называемые водородные связи в структуре ткани - именно они "ломаются" и меняют конфигурацию при изменении внешних условий.

Что делать, если вещь уже села

Вернуть хлопковому изделию прежний размер - задача сложная, но возможная. Суть в том, чтобы снова размягчить волокна водой и дать им высохнуть в слегка растянутом состоянии.

Для этого вещь нужно полностью смочить, а затем аккуратно растягивать руками во всех направлениях. Лучше всего это делать сразу после стирки или увлажнения, когда ткань еще мягкая.

Также можно воспользоваться паровым утюгом: распаривайте одежду и постепенно тяните края, придавая нужную форму.

Еще один способ - замочить вещь в теплой воде с добавлением кондиционера для волос или детского шампуня. Они смягчают волокна, делая ткань более гибкой для растяжения.

Вещи из хлопка наиболее уязвимы во время стирки (фото: Freepik.com)

Как избежать усадки в будущем

Чтобы вещь не села после стирки, следуйте простым правилам.

Стирайте хлопок в прохладной или чуть теплой воде (не выше 40°C) , используйте мягкие моющие средства, не пересушивайте.

, используйте мягкие моющие средства, не пересушивайте. Избегайте автоматической сушки - лучше дать одежде высохнуть естественно, разложив ее на горизонтальной поверхности или повесив в тени.

- лучше дать одежде высохнуть естественно, разложив ее на горизонтальной поверхности или повесив в тени. Если вещь имеет особую ценность, ее лучше стирать вручную.

Стоит обращать внимание на ярлыки с рекомендациями от производителя - они помогают избежать неприятных сюрпризов и сохранить внешний вид вещей надолго.

Благодаря бережному уходу любимая одежда прослужит вам намного дольше и не изменит форму после нескольких стирок.