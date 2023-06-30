Будут радовать вас долго. Как продлить жизнь цветов в вазе

Букет цветов всегда порадует глаз в вашем доме. Жаль, что растения в вазе не могут стоять долго. Если их не ухаживать должным образом, они могут быстро вянуть.

О способах, как продлить жизнь цветам, читайте в материале Styler.

Меняйте воду

Прием банальный, но действенный - воду нужно менять каждый день. Желательно брать воду не сразу из-под крана, а отстоянную, чтобы из нее уже вышел хлор. Также жидкости не должно быть много, для роз, тюльпанов и ирисов достаточно 10 см, для нарциссов - 15 см.

Разные цветы любят воду разной температуры. Тюльпанам в пользу холодной воды, даже со льдом. Розы - наоборот, лучше поставить в воду с температурой 35-45 градусов.

Подрезайте цветы

Независимо от вида растений очень важно удалять лишние листья от стеблей, а у роз и других колючих цветов нужно отрезать шипы. Избыток листьев приводит к быстрому гниению, поэтому нужно избавляться от всего лишнего.

Твердые стебла, как у роз и хризантем, нужно обрезать косым срезом, поскольку такой способ помогает растениям поглощать больше влаги из вазы.

Храните букет подальше от солнца

Цветы лучше держать подальше от солнечных лучей и различных нагревательных электроприборов. К этому же не стоит ставить в слишком холодное место, растения также не любят сквозняк.

Не ставьте цветы у фруктов

Никогда ставьте цветы рядом с некоторыми фруктами, такими как бананы, груши и яблоки. Эти сорта продуктов находятся в процессе созревания, они могут повлиять на процесс цветения через выделяемый ими этилен.

Тогда старение лепестков будет преждевременным. Уберите фрукты чуть дальше цветов.

Уксус и сахар

Перед поставкой букета в вазу смешайте две столовые ложки яблочного уксуса и две столовые ложки сахара в чистой воде в весе. Не забывайте менять эту воду каждый день: ваши цветы останутся красивыми, здоровыми и сияющими.