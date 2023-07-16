Посевной календарь на август 2023: что и когда можно делать в саду или на огороде

Посевной лунный календарь помогает выбрать оптимальные даты для работы на огороде или в саду. С древних времен люди верили, что хороший урожай и здоровье растений во многом зависит от фаз Луны.

Какие даты в августе 2023 года будут самыми удачными для дачных и садовых работ - читайте в материале Styler.

Чем можно заниматься на огороде в августе

Август - последний месяц лета, поэтому большинство работ в саду или на огороде будет связано с уборкой урожая, подготовке к следующему году. Также стоит позаботиться о более поздних культурах, который вы будете собирать в сентябре или октябре.

Посадкой растений тоже можно заниматься - тех культур, которые созревают быстро и дают урожай за 2 месяца. А еще - нужно защитить растения, будущий урожай и почву от различных вредителей. Также очень важен полив, так как в августе почва самая сухая.

Посевной календарь на август

Самые удачные дни для посева и посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений: 1, 2, 3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа

Когда нужно заниматься овощами и зеленью:

Редис: 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа

Картофель: 4, 5, 13, 14 августа

Свекла и морковь: 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа

Зеленый лук: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 августа

Помидоры: 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа

Перец: 20, 21, 22, 23, 24 августа

Огурцы: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 августа

Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 августа

Кабачки, патиссоны, тыква: 13, 14, 20, 21, 22 августа

Фасоль, горох и другие бобовые: 20, 21, 22 августа

Зерновые: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 августа

Листовой салат: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 31 августа

Шпинат: 6, 7, 20, 21, 22, 31 августа

Кресс-салат, руккола и другие листовые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 августа

Укроп: 8, 9, 27, 28 августа

Петрушка, кинза: 20, 21, 22, 31 августа

Пряные травы: 18, 19, 23, 24, 31 августа

Сбор лекарственных и чайных культур: 17, 18, 19, 23, 24 августа

Работы в саду

Земляника и клубника: 10, 11, 12, 13, 14 августа

Плодовые деревья: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 августа

Черешня: 8, 9, 17 августа

Орехи: 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 августа

Лекарственные ягоды (калина, шиповник, рябина, облепиха): 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 августа

Ягоды кустарные: 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа

Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 августа

Цветы

Однолетние: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа

Многолетние: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 августа

Луковичные и клубневые цветы: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 августа

Комнатные растения: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 августа

Какие работы и когда можно выполнять

Прополка и прореживание растений: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 августа

Внесение органических удобрений: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 августа

Борьба с болезнями и вредителями: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка декоративных деревьев и кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка плодовых деревьев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа

Посадка плодово-ягодных кустарников: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 августа