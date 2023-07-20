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Эти 6 ошибок с унитазом делают очень многие люди: как поступать не стоит

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Четверг 20 июля 2023 19:02
Эти 6 ошибок с унитазом делают очень многие люди: как поступать не стоит Что категорически нельзя делать с унитазом (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Засоренный унитаз - головная боль не только владельцев квартиры, но и сантехника. Особенно, когда в засоре виноваты сами жильцы. Часто проблемы возникают по банальной причине - в унитаз смывают предметы, которые не должны попадать в канализационную трубу.

Что категорически нельзя бросать в унитаз и смывать в канализацию - читайте в материале ниже.

Бумажные полотенца

Вы удивитесь, но такую бумагу выбрасывать в унитаз не стоит. Полотенца нужно выбрасывать только в ведро для мусора.

Дело в том, что материал для таких полотенец отличается более высокой плотность и значительной толщиной. В отличие от туалетной бумаги, которая очень быстро растворяется в воде.

Влажные салфетки

Многие люди в туалете используют влажные салфетки и не задумываются, что бросать их в унитаз - нельзя. Такие салфетки в воде не растворяются и очень быстро забивают канализацию.

Единственное исключение - специальная влажная туалетная бумага в виде салфеток. Но проверьте, есть ли на упаковке специальная отметка, что их можно выбрасывать в унитаз.

Мусор из пылесборника

Вы убрали квартиру с помощью пылесоса и идете в ванную, чтобы вытрусить мусор из пылесборника и помыть водой саму емкость. Но вытряхивать содержимое мешка в унитаз категорически нельзя - есть большой риск того, что канализационная труба забьется.

Не забывайте, что в пылесос, кроме пыли, попадает целая куча других отходов. В том числе, и твердых.

Пищевые отходы

Огрызок от яблока, косточки от персиков, яичную скорлупу или картофельные очистки выбрасывать в унитаз мало кому придет в голову.

Но мало кто знает, что выливать в канализацию категорически нельзя остатки супа и все, что содержит жир. Эти жидкости очень часто приводят к засору.

Ватные диски

Казалось, бы - ватный диск быстро размокает от воды и не должен создавать проблем. Но они состоят из материала, который не позволяет им полностью раствориться в воде из-за своей плотности.

Поэтому мусорное ведро - лучшее место для использованных ватных дисков.

Волосы

Почистив щетку для волос, первое, что приходит в голову - выбросить собранный жмут в унитаз. И это огромная ошибка. Именно волосы чаще всего засоряют канализацию.

Волосы стоит выбрасывать в мусорное ведро. И также нужно поступать с шерстью домашних животных.

Кстати, ранее мы писали о том, как избавиться от жуткого запах из раковины.

А еще рассказывали о том, где и как можно использовать влажные салфетки не по назначению.

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