Назван единственный и натуральный способ избавиться от ужасного запаха из раковины

Забитая раковина с неприятным запахом, к сожалению, - очень частая проблема на кухне и в ванной. Прочистить и избавиться от вони - задача не из легких.

Эксперты издания Express поделились своими главными советами, как исправить это, не прибегая к агрессивным химикатам.

Почему засоряется раковина

Засорение канализации в ванной вызвано скоплением волос, грязи, жира или мыльной пены. В результате отверстие для стока забивается и приносит массу неприятностей.

Если вода будет стекать медленно, на ванне или душевом поддоне образуется скользкий слой грязи, что представляет как опасность, так и гигиенический риск для любого, кто ею пользуется.

Как очистить раковину в ванной и на кухне

Эксперты настоятельно рекомендуют вам попробовать натуральный способ очистить раковину. Для этого понадобится пищевая сода, уксус и горячая вода.

Засыпьте в отверстие соду, уксус и оставьте на 30 минут. После этого залейте туда кипяток.

Пищевая сода и уксус - это натуральное решение, более естественное, чем использование химикатов. Пищевая сода растворяет грязь из вашей канализации.

"Когда вы добавляете уксус в пищевую соду, вы получаете бурную химическую реакцию, которая должна очистить засор", - отметили эксперты.

Хотя этот метод не всегда работает для самых серьезных засоров, это "дешевый и экологически чистый" шаг, который вам однозначно стоит попробовать.