Влажные салфетки можно использовать не только по назначению: 4 неожиданные ситуации

Влажные салфетки можно использовать по-разному. Есть полезные лайфхаки с их применением, которые намного улучшат жизнь.

В каких ситуациях влажные салфетки могут помочь - читайте на Styler ниже.

Убрать шерсть

Если у вас в семье есть четырехлапый любимец, то вы наверняка сталкивались с такой проблемой, как шерсть, что прилипла к мягкой мебели.

Удобнее всего избавляться от мелких ворсинок с помощью липкого валика, но если его нет, то используйте обычные влажные салфетки. В результате диваны и ковры мгновенно снова станут чистыми.

Ароматизатор

Влажные салфетки, имеющие насыщенный запах, можно использовать как ароматизатор для сложенных в шкафу вещей. Положите несколько штук на полку с бельем. Через некоторое время они высохнут, а вот аромат останется.

Также их следует использовать и тогда, когда возникла проблема с неприятным запахом из обуви. Устранить его можно, протерев салфетками внутреннюю часть ботинок.

Очистка утюга

Оказывается влажными салфетками можно удалить загрязнение на подошве утюга. Для этого прибор следует разогреть до минимальной температуры и протереть салфетками.

Чистая машина

Пожалуй, у всех водителей в автомобиле есть влажные салфетки. Ими можно протирать приборную панель, избавляться от следов птичьего помета, а также от налипших на лобовое стекло насекомых.

Недостатки влажных салфеток

Консерванты

Детские салфетки не такие безопасные, как кажутся. Некоторые производители добавляют в них консерванты, ароматизаторы, негативно влияющие на детскую кожу, особенно младенцев.

Проблемы бытового характера

Многие люди предпочитают смывать салфетки в унитаз. Но это может засорить унитаз, а в некоторых случаях и канализацию. Если не хотите столкнуться с подобными проблемами, всегда выбрасывайте их в мусорное ведро.

Вред окружающей среде

В составе большинства влажных салфеток присутствуют пластиковые волокна, что делают их биологически не разлагаемыми.