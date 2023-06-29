У водителей в Украине могут забирать автомобили на нужды ВСУ: что нужно знать
В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.
Об этом говорится в статье 6 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Что нужно знать водителям
Изъятие авто на нужды ВСУ называется "военно-транспортной обязанностью". Она распространяется на:
- центральные и местные органы исполнительной власти
- другие государственные органы
- органы местного самоуправления
- предприятия
- учреждения и организации (железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия)
- учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств
- гражданских владельцев транспортных средств
Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.
Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.
Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.
Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие - отдавать на пользование ВСУ.
Как вернуть свое транспортное средство
Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.
В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.
Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
Кто не подпадает под закон
Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят:
- дипломатические и консульские учреждения других стран
- представительства международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства
- банки государственного сектора, предприятия, организации и учреждения с высокой общественной значимостью
- предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания
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