Эти криминальные сериалы не отпустят до финала: с погонями и моральными дилеммами
Погони, напряжение, внутренние конфликты и моральные дилеммы - эти сериалы точно поразят сюжетом. Собрали детективы, где есть сложные персонажи и истории, которые держат до последней серии.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой сериалов о работе копов и детективов.
"Полиция Чикаго"
Патрульные департамента полиции Чикаго во главе с сержантом Войтом пытаются сохранить мир в городе, расследуя непростые преступления. Сериал погружает в мир сложной морали, где каждое решение имеет цену.
"Новобранец"
40-летний Джон Нолан поступает на службу в полицию Лос-Анджелеса и пытается доказать, что никогда не поздно начать с нуля. Вместе с другими героями он сталкивается с непростыми задачами на работе и личными вызовами.
"Саутленд"
Остросюжетная криминальная драма о буднях копов из Лос-Анджелеса. Новичок Бен Шерман начинает работать под наставничеством жесткого старшего инструктора Джона Купера. Они совершенно разные и поэтому заставляют друг друга задуматься, что значит быть по-настоящему хорошим полицейским.
"Спецназовцы"
Бывший морпех возглавляет элитный отдел по борьбе с преступностью в Лос-Анджелесе. Ему приходится сталкиваться с опасными вызовами и моральными дилеммами, ведь он вырос в городе и знает "уличные" порядки.
"Лютер"
Психологический триллер рассказывает о детективе Джоне Лютере, который борется не только с серийными убийцами, но и собственными темными сторонами. Сюжет держит в напряжении до конца.
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