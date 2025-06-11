Эти 3 знака Зодиака пройдут через кармические изменения: что принесет Юпитер в Раке

С 9 июня Юпитер перешел в знак Рака до 30 июня 2026 года. Этот период станет особенно сложным для нескольких знаков Зодиака. Будет казаться, будто Вселенная их испытывает.

Кому придется стать лучшими в течение следующего года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

Финансово в течение года у вас все будет хорошо. А вот психологически придется столкнуться с испытаниями.

Скрытые эмоции выйдут на поверхность. Проанализируйте свои чувства и начните жить в соответствии с вашим комфортом.

Может появиться напряжение в семейных отношениях. В то же время вы четко осознаете, что для вас означает дом. Нужно искать баланс между свободой и эмоциональной стабильностью.

Лев

Юпитер в Раке в течение года будет подталкивать вас к росту. Это будет непростой период, когда могут возникать сомнения, нерешительность и нестабильность.

Неуверенность может быть несвойственной для Льва, поэтому будет возникать желание спрятаться от чужих глаз. Не стоит поддаваться сомнениям.

Это идеальное время для переосмысления своих желаний и целей. Вам нужно научиться четко определять, чего вы хотите, и не бояться говорить об этом.

Весы

Вас Юпитер в Раке проверит на способность не угождать всем вокруг. Вы можете трудно отпускать прошлое, людей или привычки. Придется научиться двигаться вперед.

Посвятите ближайший год установлению границ и расстановке приоритетов. Вам нужно сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите от жизни.

Этот период научит быть честным с собой и отказаться от жизни по чужому сценарию.