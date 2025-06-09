5 знаков Зодиака встретят магию перемен. Юпитер подарит им целый год счастья

Уже 10 июня Юпитер окажется в Раке, благодаря чему представители 5 знаков Зодиака почувствуют на себе положительные изменения. Это станет началом особого периода, который продлится более года, вплоть до конца июня 2026 года

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет больше всего.

Какие знаки Зодиака получат особый подарок от Юпитера

"10 июня Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала астролог.

"Четвертый знак Зодиака - одно из лучших положений для самой доброй планеты Солнечной системы. Здесь Юпитер будет находиться до 29 июня 2026 года", - подчеркнула она.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рак

Скорпион

Рыбы

Телец

Дева.

А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Овнам

Козерогам

Весам.

Кроме этого, следует быть осторожными тем, у кого в индивидуальном гороскопе в этих знаках размещаются главные астрологические элементы.

"В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков, истории", - пояснила астролог.

В первую очередь изменения могут коснуться этих процессов, если они связаны с:

дальними путешествиями

юриспруденцией

законотворчеством

образованием

наукой

всем, что имеет отношение к чему-то иностранному (языку, сотрудничеству, контактам и так далее).

Особенно благоприятным этот период будет для психологов, социологов, мистиков, творческих личностей.