Только эти два знака Зодиака возродятся из пепла после Клубничного полнолуния 2025
Клубничное полнолуние 2025 обещает кардинальные изменения для двух знаков Зодиака. Эта мощная энергия может полностью перевернуть их жизнь, даря шанс на возрождение и начало нового этапа.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, кто сможет расправить крылья после этого космического явления и получить редкий шанс на счастье и успех.
По астрономическим данным, это полнолуние наступило 11 июня около 10 утра по киевскому времени.
Близнецы
Для Близнецов Клубничное полнолуние 2025 может стать настоящим катализатором для переосмысления и обновления. Этот период принесет им ясность в вопросах, касающихся их идентичности и личных целей.
Они могут почувствовать приток энергии для завершения старых проектов или токсичных отношений, которые больше не служат их развитию. Это идеальное время для освобождения от ментальных блоков и устаревших убеждений, сдерживающих их прогресс.
Близнецы смогут по-новому посмотреть на себя, раскрыть свой скрытый потенциал и с уверенностью шагать к новым свершениям. Это период интенсивного личностного роста и открытий.
Стрелец
Стрельцы ощутят мощный толчок к трансформации в сферах, связанных с их ценностями, финансами и эмоциональной безопасностью. Клубничная Луна 2025 побуждает их пересмотреть свои материальные и духовные приоритеты, отбросив все лишнее, что мешает их подлинному счастью.
Они могут найти новые источники дохода или изменить свое отношение к деньгам, сделав его более осознанным. Это также благоприятное время для исцеления старых эмоциональных ран и построения более крепких и гармоничных отношений.
Стрельцы выйдут из этого периода обновленными, с четким пониманием своих желаний и значительно более крепкой внутренней опорой.
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