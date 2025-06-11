Что принесет полнолуние 11 июня: у 3 знаков Зодиака начнется белая полоса
Клубничное полнолуние 2025 года принесет большую удачу и богатство нескольким знакам Зодиака. Влияние этого явления будет ощутимым в течение нескольких дней.
Кому повезет больше всего и какие сюрпризы приготовило полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.
Рак
Это полнолуние подсветит вашу личность. Что-то давно может давить на ваше сердце, однако скоро наступит облегчение. Вместе с тем вы будете чувствовать поддержку и внимание со стороны окружающих.
Вселенная подскажет, что вы способны на большее. Это идеальное время для воплощения смелых решений. Удача будет на вашей стороне.
Нужно лишь довериться своей мудрости и открыть сердце новым возможностям - как романтическим, так и профессиональным.
Близнецы
Сегодня любые случайности будут неслучайными - это знаки, что в вашей жизни все будет складываться к лучшему.
Вы можете встретить человека, который станет для вас вдохновением. Это общение станет поворотным в вашей жизни.
Получите важное сообщение, которое изменит все. Будьте открыты к новым возможностям. Судьба на вашей стороне.
Скорпион
Ваша энергия может быть рассеянной, но это прекрасная возможность, чтобы взять паузу и перезагрузиться. Именно в покое вы сможете снять с себя эмоциональный груз.
Кроме того, вскоре ваши дела пойдут вверх. Судьба готовит сюрприз: неожиданные деньги или общение с человеком, который вернет веру в добро.
Не все в вашей жизни должно быть борьбой. Иногда достаточно отпустить и просто быть.
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