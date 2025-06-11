Ці 3 знаки Зодіаку пройдуть через кармічні зміни: що принесе Юпітер в Раку

З 9 червня Юпітер перейшов в знак Рака до 30 червня 2026 року. Цей період стане особливо складним для кількох знаків Зодіаку. Здаватиметься, ніби Всесвіт їх випробовує.

Овен

Фінансово протягом року у вас все буде добре. А от психологічно доведеться зіштовхнутися з випробуваннями.

Приховані емоції вийдуть на поверхню. Проаналізуйте свої почуття та почніть жити відповідно до вашого комфорту.

Може з'явитися напруга в родинних стосунках. Водночас ви чітко усвідомите, що для вас означає дім. Потрібно шукати баланс між свободою та емоційною стабільністю.

Лев

Юпітер у Раку протягом року підштовхуватиме вас до зростання. Це буде непростий період, коли можуть виникати сумніви, нерішучість та нестабільність.

Невпевненість може бути непритаманною для Лева, тож виникатиме бажання сховатися від чужих очей. Не варто піддаватися сумнівам.

Це ідеальний час для переосмислення своїх бажань та цілей. Вам потрібно навчитися чітко визначати, чого ви хочете, і не боятися говорити про це.

Терези

Вас Юпітер у Раку перевірить на здатність не догоджати всім навколо. Ви можете важко відпускати минуле, людей чи звички. Доведеться навчитися рухатися уперед.

Присвятіть найближчий рік встановленню кордонів та розставленню пріоритетів. Вам потрібно зосередитися на тому, чого ви дійсно прагнете від життя.

Цей період навчить бути чесним із собою та відмовитися від життя за чужим сценарієм.