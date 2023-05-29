Эти 3 способа помогут легко прочистить забитую раковину. А еще сэкономят вам деньги и время

Засоренная раковина на кухне - это частая проблема. Очень часто это может застигнуть вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызывать сантехника.

Как почистить раковину

Кипяток

Кипяток - это простой и эффективный способ почистить раковину. Все, что вам нужно сделать, это налить в раковину большое количество горячей воды примерно два-три литра.

Чистка сифона

Сначала необходимо открутить сифон и поставить под раковину ведро. Когда сифон снят, тщательно очистите и промойте от загрязнений. После этого поставьте его назад.

Вантуз

Этот сантехнический ручной инструмент "на раз-два" прочистит засор в раковине без посторонней помощи. Вантуз нужно поместить над стоком в раковину, в которой должно быть немного воды. Дальше нужно несколько раз энергично нажать на ручку.

Несколько движений вперед-назад помогут очистить раковину от отходов.

По каким причинам забивается раковина

Остатки пищи

Остатки пищи - это одна из самых распространенных причин засорения раковины. Пищевые отходы забиваются в сифоне, и после этого хуже стекает вода в раковину или совсем перестает.

Накипь

Накипь, появляющаяся в трубопроводах, также может ухудшить стекание воды и привести к застою в раковине.

Жир

Жир создает липкий осадок, на который "притягиваются" остатки продуктов, из-за чего забивается раковина. Усугубляет ситуацию холодная вода, при которой жир застывает и становится гуще. Лучше вообще не сливать его в раковину, а использовать для этого отдельный контейнер.