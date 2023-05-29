Ці 3 способи допоможуть легко прочистити забиту раковину. А ще заощадять вам гроші та час

Засмічена раковина на кухні - це часта проблема. Дуже часто це може застати вас зненацька, коли гора немитого посуду чекає, щоб його помили. Не панікуйте, не обов'язково одразу викликати сантехніка.

Як почистити раковину

Окріп

Окріп - це простий та ефективний спосіб почистити раковину. Все, що вам потрібно зробити, це налити в раковину велику кількість гарячої води, приблизно два-три літри.

Чистка сифона

Спочатку необхідно відкрутити сифон та поставити під раковину відро. Коли сифон знятий, виконайте його ретельне очищення та промивання від забруднень. Після цього поставте його назад.

Вантуз

Цей сантехнічний ручний інструмент "на раз-два" прочистить засмічення в раковині без сторонньої допомоги. Вантуз потрібно помістити над стоком у раковину, в якій має бути трохи води. Далі потрібно кілька разів енергійно натиснути на ручку.

Кілька рухів вперед-назад допоможуть очистити раковину від відходів.

З яких причин забивається раковина

Залишки їжі

Залишки їжі - це одна з найпоширеніших причин засмічення раковини. Харчові відходи забиваються в сифоні, і після цього гірше стікає вода в раковину або перестає зовсім.

Накип

Накип, що з'являється в трубопроводах, також може погіршити стікання води та спричинити її застій у раковині.

Жир

Жир створює липкий осад, на який "притягуються" залишки продуктів, через що забивається раковина. Погіршує ситуацію холодна вода, при якій жир застигає і стає густішим. Краще взагалі не зливати його в раковину, а використовувати для цього окремий контейнер.