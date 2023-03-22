Вам хватит 15 минут: как быстро убрать дома перед приходом гостей
Иногда может случиться так, что к вам неожиданно приедут гости, а дома настоящий кавардак. Браться за пылесос и швабру не вариант из-за ограничений во времени. Однако существует действенный способ быстро привести в порядок жилье.
Как убрать в доме или квартире за 15 минут - читайте ниже в материале Styler.
Коридор или прихожая
Первая комната, куда зайдут ваши гости, - это прихожая. Наведите там визуальный порядок:
- уберите одежду из вешалок и стоек
- спрячьте ненужную обувь
- положите на место все безделушки
- очистите коврик от грязи и пыли
Таким образом гости будут разложить свои вещи и поставить обувь, и не обратят внимания на пыль в каком-то месте. А загроможденность разными безделушками создаст ощущение беспорядка, поэтому избегайте этого.
Санузел
После улицы или перед приемом пищи ваши друзья изъявят желание помыть руки или сходить в туалет. Вот что можно сделать, чтобы быстро навести там порядок:
- повесьте чистые полотенца для гостей
- протрите унитаз, ведь на нем всегда хорошо видна пыль
- вытрите зеркало, чтобы избежать появления разводов
- разбрызгайте приятный аромат или поставьте аромапалочки
Эти шаги также важны с точки зрения гигиены, а вашим гостям будет в разы приятнее пользоваться чистым и ухоженным санузлом.
Кухня
Если вы, например, проведете трапезу на кухне или запланировали приготовить ее вместе, сделайте несколько простых шагов, чтобы сделать комнату чистой:
- помойте грязную посуду и спрячь ее в шкаф
- уберите все лишние принадлежности, полотенца и различные кухонные безделушки
- вымойте плиту, если на ней есть большие загрязнения
Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.
Гостиная
Если весь вечер с гостями вы проведете именно здесь, советуем уделить гостиной больше времени. Однако по уборке подсказки неизменны:
- вытрите поверхность стола, если он есть
- подметите или пропылесосите пол
- уберите лишние вещи на их места
Такая уборка чем-то похожа на косметический ремонт, когда вы просто убираете недостатки, которые могут привлечь излишнее внимание.
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