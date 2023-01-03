Как убрать неприятный запах из холодильника: действенные способы

Нет ничего хуже, чем запахи холодильника, которые наполняют вашу кухню всякий раз, когда вы открываете его. К счастью, есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы навсегда избавиться от стойких запахов.

Почему запахи появляются

Наиболее очевидной причиной для появления запахов есть пища или ее остатки. После праздников ваш холодильник точно был переполнен ими, и даже если вы уже избавились от них, вонь все еще может таиться внутри. Даже после протирания поверхностей пластик холодильника может содержать запахи.

Что поможет от них избавиться

Если у вас достаточно времени, то поставьте в холодильник открытую пачку соды или вообще насыпьте ее в тарелку, чтобы увеличить площадь действия. Приблизительно через три дня сода впитает все неприятные запахи у себя.

Если вы ищете быстрое решение проблемы, возьмите кофейные зерна или гущу. Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки на один-два дня.

Кофе также работает как абсорбент. Именно по этой причине его можно найти в парфюмерных отделах. Вы просто перебиваете ею все остальные запахи, чтобы ощутить новые.

Неисправные детали также могут привести к появлению неприятных запахов (фото: Freepik)

Чистим холодильник от запахов

Найдите поддон для воды. Поддон для сбора воды может укрыться плесенью, если вы не чистили холодильник некоторое время. Чтобы очистить его, выключите холодильник, извлеките все продукты и очистите его теплой водой с моющим раствором перед установкой.

Проверьте наличие воды. Небольшое количество воды в вашем холодильнике является нормальным явлением, но избыток может являться признаком сломанного уплотнителя. Влага может создать идеальную среду для размножения плесени, которая даст о себе знать неприятным ароматом.

Очистите фильтры. Многие современные холодильники имеют воздушный фильтр, очищающий циркуляционный воздух, и водяной фильтр для воды в дверном диспенсере или льдогенераторе. Их нужно проверять и менять раз в шесть месяцев. В этих местах может скапливаться плесень, поэтому обновление может спасти вас от неприятного запаха из холодильника.

Подметите под холодильником. Отсоедините прибор от сети и вытащите его настолько, насколько это возможно, чтобы открыть пространство под холодильником и полом. Вы можете быть удивлены, увидев, сколько под холодильником крошек и остатков.