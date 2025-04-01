Проверьте себя! 7 ошибок при использовании подушек, которые приводят к боли в шее

Неправильный выбор и использование подушки могут стать причиной бессонницы и проблем со здоровьем. Эксперты назвали ошибки, который стоит избегать для качественного сна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Распространенные ошибки

Часто люди просыпаются утром от боли в шее. Такие может произойти из-за неправильного использования подушки.

Спать на подушке неправильного типа

Эксперт по сну Лиза Артис рассказала, что те, кто часто просыпается ночью и пытается снова заснуть, используют неподходящий тип подушки для своего положения во время сна.

Чтобы обеспечить правильное выравнивание позвоночника, выбирайте подушку, которая соответствует вашему положению для сна. Людям, которые спят на боку, нужна более твердая, высокая подушка, чтобы поддерживать голову и заполнять промежуток между головой и плечами.

Тогда, как люди, которые спят на спине, должны выбрать подушку средней высоты, которая поддерживает естественный изгиб шеи. И тем, кто спит на животе, нужна более мягкая, низкая подушка, чтобы предотвратить напряжение шеи.

Никогда не стирать подушку

Исследование показало, что 59% людей никогда не стирали свои подушки. В нестиранных подушках могут быть бактерии, пылевые клещи и аллергены.

Стирать подушку нужно каждые 3-6 месяцев. Стоит также проверять этикетки по уходу.

Использование диванных подушек вместо обычных

Часто люди для обеденного сна берут диванную подушку, но это неправильно. Все потому, что такие подушки часто слишком мягкие или твердые или не имеют формы, необходимой для хорошей позы во время сна.

Они также не изготовлены из материалов, предназначенных для регулирования потока воздуха, поэтому могут задерживать тепло и вызывать перегрев ночью.

Наука показывает, что неправильная поддержка головы и шеи ночью может привести к неправильному положению позвоночника, вызывая боль в шее и ухудшая качество сна. Правильные подушки специально разработаны для поддержки вашей головы и сохранения естественного изгиба шеи, в зависимости от положения во время сна.

Игнорирование формы и размера тела при выборе подушки

Рост и масса тела играют важную роль в выборе правильной подушки. Эти факторы могут значительно повлиять на качество сна и выравнивание позвоночника.

Как правило, чем выше человек, тем большую опору должна обеспечивать подушка. Люди с большим весом или с более широкими плечами часто нуждаются в более твердой, высокой подушке, чтобы удерживать позвоночник в выровненном состоянии.

Тогда как худым людям обычно нужен более мягкий вариант с более низкой высотой.

Складывание подушки пополам для дополнительной поддержки

Многие люди думают, что сложенная пополам подушка обеспечит дополнительный комфорт или высоту. Но на самом деле это создает неравномерное давление и может напрягать шейный отдел позвоночника, что приводит к скованности и нарушению сна.

Подушки не предназначены для свертывания, поэтому это может повлиять на их форму, опору и долговечность. Вместо этого выберите одну высококачественную поддерживающую подушку, которая будет держать вашу голову, шею и позвоночник в нейтральном положении.

Совместное использование подушки со своим домашним любимцем

Часто владельцы собак позволяют своему питомцу прижаться к их подушке. Это приятная идея, но она имеет негигиенические последствия. Шерсть домашних животных и бактерии могут легко нарушить сон и вызвать аллергию.

Спать, положив плечи на подушку

Эта привычка неуклюже поднимает верхнюю часть тела, напрягая мышцы шеи.

Те, кто спит с несколькими подушками, могут быть более склонны спать плечами на подушке, поскольку лишняя высота соблазняет людей передвигаться дальше.

Контурная подушка может помочь вам тренировать осанку тела, естественно обнимая голову и способствуя правильному выравниванию. Если вы спите на боку, убедитесь, что высота вашей подушки соответствует ширине ваших плеч.