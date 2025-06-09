Эти 10 продуктов поддержат фигуру, гормоны и нервы: что есть женщинам после 40
После 40 лет у женщин обычно метаболизм начинает замедляться, гормоны колеблются, и организм требует большего внимания. Питание становится одной из центральных опор для поддержания физического и эмоционального здоровья.
О 10 продуктах, которые надо есть женщинам после 40 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NSC Total.
Что нужно знать женщинам после 40 лет
По словам нутрициолога доктора Сибели Спинелли, это идеальное десятилетие для корректировки привычек и инвестирования в выбор продуктов, которые способствуют долголетию и качеству жизни.
"После 40 женщина вступает в процесс метаболического и гормонального перехода. Речь не о диете, а о насыщении организма тем, что ему нужно для хорошего функционирования", - утверждает врач.
Эксперт Сибели Спинелли назвала 10 стратегических продуктов для этого этапа жизни - которые выходят за рамки простого веса и влияют на энергию, сон, кожу, иммунитет и даже психическое здоровье.
Рыба, богатая омега-3 (лосось, сардины, тунец)
Омега-3 обладает противовоспалительным действием, защищает сердце, улучшает настроение и способствует здоровью мозга - это сферы, очень чувствительные к женскому старению.
Темно-зеленые овощи (шпинат, капуста, брокколи)
Эти продукты являются источником магния, железа и кальция, необходимых питательных веществ для костей и гормонального баланса.
Авокадо
Богатый полезными жирами, авокадо помогает регулировать гормоны, улучшает насыщение и способствует здоровью кожи.
Красные ягоды (клубника, ежевика, черника)
Они являются мощными антиоксидантами, борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение.
Цельнозерновые (овес, киноа, бурый рис)
Они являются союзниками кишечника, помогают контролировать холестерин и поддерживать уровень энергии в течение дня.
Орехи и семена (бразильский орех, грецкие орехи, миндаль)
Источник селена, цинка и витамина Е, способствуют здоровью щитовидной железы и обладают нейропротекторным эффектом.
Натуральный йогурт или кефир
Богатые пробиотиками, эти продукты регулируют кишечную флору, укрепляют иммунитет и положительно влияют даже на настроение.
Яйца
Богатые белком, холином и витамином D, яйца помогают сохранить мышечную массу, которая, как правило, уменьшается с возрастом.
Семена (лен, чиа, кунжут)
Они являются прекрасными источниками клетчатки и природных фитоэстрогенов, которые помогают в регуляции гормонов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Зеленый чай
Это природный термогеник, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантным эффектом и способствует контролю веса.
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