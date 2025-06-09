Эти 10 продуктов поддержат фигуру, гормоны и нервы: что есть женщинам после 40

После 40 лет у женщин обычно метаболизм начинает замедляться, гормоны колеблются, и организм требует большего внимания. Питание становится одной из центральных опор для поддержания физического и эмоционального здоровья.

О 10 продуктах, которые надо есть женщинам после 40 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NSC Total.

Что нужно знать женщинам после 40 лет

По словам нутрициолога доктора Сибели Спинелли, это идеальное десятилетие для корректировки привычек и инвестирования в выбор продуктов, которые способствуют долголетию и качеству жизни.

"После 40 женщина вступает в процесс метаболического и гормонального перехода. Речь не о диете, а о насыщении организма тем, что ему нужно для хорошего функционирования", - утверждает врач.

Эксперт Сибели Спинелли назвала 10 стратегических продуктов для этого этапа жизни - которые выходят за рамки простого веса и влияют на энергию, сон, кожу, иммунитет и даже психическое здоровье.

Рыба, богатая омега-3 (лосось, сардины, тунец)

Омега-3 обладает противовоспалительным действием, защищает сердце, улучшает настроение и способствует здоровью мозга - это сферы, очень чувствительные к женскому старению.

Темно-зеленые овощи (шпинат, капуста, брокколи)

Эти продукты являются источником магния, железа и кальция, необходимых питательных веществ для костей и гормонального баланса.

Авокадо

Богатый полезными жирами, авокадо помогает регулировать гормоны, улучшает насыщение и способствует здоровью кожи.

Красные ягоды (клубника, ежевика, черника)

Они являются мощными антиоксидантами, борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение.

Цельнозерновые (овес, киноа, бурый рис)

Они являются союзниками кишечника, помогают контролировать холестерин и поддерживать уровень энергии в течение дня.

Орехи и семена (бразильский орех, грецкие орехи, миндаль)

Источник селена, цинка и витамина Е, способствуют здоровью щитовидной железы и обладают нейропротекторным эффектом.

Натуральный йогурт или кефир

Богатые пробиотиками, эти продукты регулируют кишечную флору, укрепляют иммунитет и положительно влияют даже на настроение.

Яйца

Богатые белком, холином и витамином D, яйца помогают сохранить мышечную массу, которая, как правило, уменьшается с возрастом.

Семена (лен, чиа, кунжут)

Они являются прекрасными источниками клетчатки и природных фитоэстрогенов, которые помогают в регуляции гормонов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай

Это природный термогеник, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантным эффектом и способствует контролю веса.