Повышают фертильность и шанс забеременеть: 5 продуктов, влияющих на овуляцию
Питание может играть важную роль в женском репродуктивном здоровье. Какие продукты способны поддержать овуляторный цикл, а что, наоборот, может навредить?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Юлии Коваль.
Как питаться, чтобы повысить фертильность
Фертильность - это способность женщины к зачатию, и один из ее ключевых маркеров - регулярная овуляция. Тогда как питание - одна из главных составляющих женского репродуктивного здоровья.
По словам эксперта, еда влияет на инсулин, воспаление, окислительный стресс, жировой профиль, уровень витаминов. А все это, в свою очередь, определяет качество овуляции, созревание фолликулов и даже стабильность цикла.
Основы питания для фертильности - баланс белков, жиров и углеводов. Приоритетом является качество, а не количество. Стоит делать акцент на уменьшении воспаления в организме
Продукты, которые поддерживают фертильность:
- углеводы цельнозерновые (акцент с низким и средним гликемическим индексом)
- растительный белок - бобовые, семена и орехи
- омега-3 - жирная рыба, льняное масло, семена чиа
- фолиевая кислота - брокколи, листовая зелень, авокадо
- антиоксиданты: разноцветные ягоды и зеленый чай
Продукты, которых следует избегать
К продуктам, которые снижают фертильность, относят:
- углеводы с высоким ГИ - белый хлеб, сладости, соки и газированные напитки
- избыток животного белка
- трансжиры и насыщенные жиры - фаст-фуд, маргарин и обработанное красное мясо
- большое количество кофе и алкоголя
Важно делать акцент именно на углеводах, ведь инсулинорезистентность и гиперинсулинемия нарушают баланс гормонов, стимулируют гиперандрогению, чтобы блокирует овуляцию. Стоит лишь выбирать полезные цельнозерновые источники углеводов.
Какие витамины влияют на овуляцию
Фолиевая кислота
Витамин уменьшает оксидативный стресс, поддерживает развитие фолликула и влияет на качество ооцитов.
Достаточный уровень фолиевой кислоты связан с регулярной овуляцией. Также витамин B9 способствует правильному развитию плода на ранних этапах, уменьшая риски выкидыша или дефектов нервной трубки.
К тому же участвует в процессах деления клеток и ДНК-синтеза, что важно для здоровья яйцеклеток.
Цинк
Диетолог отметила, что цинк - это ключевой витамин для созревания фолликулов, синтеза гормонов и снижения воспалительных процессов.
Он содержится в таких продуктах:
- тыквенные семечки
- морепродукты (особенно устрицы)
- яйца и орехи
Магний
Микроэлемент регулирует чувствительность инсулина и поддерживает нервную систему.
Магний участвует в регуляции гормонального баланса, включая:
- эстроген и прогестерон - у женщин
- тестостерон - у мужчин
Правильный баланс гормонов является критически важным для овуляции, менструального цикла и сперматогенеза
Больше всего его в таких продуктах:
- черный шоколад
- семена тыквы
- кунжут
- зеленые овощи
- киноа
- бобовые
Селен
Селен - это мощный антиоксидант, который поддерживает здоровье яичников и уменьшает влияние оксидативного стресса.
Его можно получить из таких продуктов:
- бразильский орех - лидер по содержанию селена
- семена подсолнечника
- печень
- курятина, говядина и свинина
Железо
Достаточный уровень железа необходим для нормального менструального цикла и овуляции. Дефицит железа может приводить к ановуляции (отсутствию овуляции).
Железо необходимо для обеспечения надлежащего кровоснабжения матки, что важно для имплантации эмбриона.
Анемия из-за недостатка железа может снижать шансы забеременеть и осложнять течение беременности.
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