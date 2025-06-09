Ці 10 продуктів підтримають фігуру, гормони та нерви: що їсти жінкам після 40

Після 40 років у жінок зазвичай метаболізм починає сповільнюватися, гормони коливаються, і організм вимагає більшої уваги. Харчування стає однією з центральних опор для підтримки фізичного та емоційного здоров'я.

Про 10 продуктів, які треба їсти жінкам після 40 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NSC Total.

Що треба знати жінкам після 40 років

За словами нутриціолога доктора Сібелі Спінеллі, це ідеальне десятиліття для корегування звичок та інвестування у вибір продуктів, які сприяють довголіттю та якості життя.

"Після 40 жінка вступає в процес метаболічного та гормонального переходу. Мова не про дієту, а про насичення організму тим, що йому потрібно для гарного функціонування", - стверджує лікар.

Експертка Сібелі Спінеллі назвала 10 стратегічних продуктів для цього етапу життя - які виходять за рамки простої ваги та впливають на енергію, сон, шкіру, імунітет і навіть психічне здоров'я.

Риба, багата на омега-3 (лосось, сардини, тунець)

Омега-3 має протизапальну дію, захищає серце, покращує настрій та сприяє здоров'ю мозку — це сфери, дуже чутливі до жіночого старіння.

Темно-зелені овочі (шпинат, капуста, броколі)

Ці продукти є джерелом магнію, заліза та кальцію, необхідних поживних речовин для кісток та гормонального балансу.

Авокадо

Багатий на корисні жири, авокадо допомагає регулювати гормони, покращує насичення та сприяє здоров'ю шкіри.

Червоні ягоди (полуниця, ожина, чорниця)

Вони є потужними антиоксидантами, борються з вільними радикалами та допомагають запобігти передчасному старінню.

Цільнозернові (овес, кіноа, бурий рис)

Вони є союзниками кишечника, допомагають контролювати холестерин та підтримувати рівень енергії протягом дня.

Горіхи та насіння (бразильський горіх, волоські горіхи, мигдаль)

Джерело селену, цинку та вітаміну Е, сприяють здоров'ю щитовидної залози та мають нейропротекторний ефект.

Натуральний йогурт або кефір

Багаті на пробіотики, ці продукти регулюють кишкову флору, зміцнюють імунітет і позитивно впливають навіть на настрій.

Яйця

Багаті на білок, холін та вітамін D, яйця допомагають зберегти м'язову масу, яка, як правило, зменшується з віком.

Насіння (льон, чіа, кунжут)

Вони є чудовими джерелами клітковини та природних фітоестрогенів, які допомагають у регуляції гормонів та профілактиці серцево-судинних захворювань.

Зелений чай

Це природний термогенік, покращує травлення, має антиоксидантний ефект та сприяє контролю ваги.