Кардиологи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Отжимания являются отличным тестом для определения силы верхней части тела. Исследования показывают, что количество отжиманий, которые вы можете выполнить, могут свидетельствовать о состоянии сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Какое количество отжиманий свидетельствует о здоровом сердце

Количество отжиманий может рассказать многое об уровне физической подготовки. Исследователи из Гарварда обнаружили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя индивидуальные факторы, такие как возраст, вес и подготовка, имеют большое значение. Вот общие рекомендации:

Ниже среднего (0-10 отжиманий). Если трудно достичь этого показателя, то может потребоваться больше сил, чтобы улучшить силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую форму. Низкие показатели отжиманий часто указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск проблем с метаболизмом

Средний уровень (11-20 отжиманий). Этот диапазон свидетельствует об умеренной физической форме, но стремление выше может быть полезным для здоровья сердца

Выше среднего (21-39 отжиманий). Это отличный показатель, у вас хорошая выносливость и сила, что, вероятно, свидетельствует о хорошем общем здоровье сердечно-сосудистой системы

Отлично (40+ отжиманий). Это большой показатель того, что ваше сердце, легкие и мышцы работают эффективно вместе. Исследования показывают, что люди в этом диапазоне имеют наименьший риск сердечных проблем

Связь между отжиманиями и здоровьем сердца

В отличие от изолированных силовых упражнений, отжимания требуют координации всего тела, привлекая грудь, плечи, трицепсы и даже ноги для стабилизации. Это движение проверяет мышечную выносливость и заставляет сердце эффективно перекачивать кровь по всему телу.

Большее количество отжиманий обычно означает:

Лучшая выносливость сердечно-сосудистой системы: ваше сердце выдерживает длительные нагрузки, не уставая быстро

Улучшение обмена веществ: люди, которые часто отжимаются, имеют более низкое артериальное давление и пониженный уровень холестерина

Усиление мышечной выносливости: поскольку мышцам нужен кислород для поддержания движения, большое количество отжиманий отражает эффективную систему доставки кислорода - один из ключевых показателей здоровья сердца

Чем полезны отжимания для сердца (фото: Freepik)

Как увеличить количество отжиманий

Тренируйте отжимания чаще

Если вы хотите усовершенствовать свои отжимания, подумайте о том, чтобы делать их часто. Попробуйте включить отжимания в свой распорядок дня, будь-то утром, перед сном.

Стремитесь тренировать отжимания и другие упражнения, ориентированные на грудь, два-три раза в неделю.

Укрепляйте мышцы

Укрепление груди, плеч и трицепсов облегчит отжимания. Добавьте такие упражнения, как жим лежа, что нацелен на подобные группы мышц, но позволяют нагружать больше.

Улучшайте состояние сердечно-сосудистой системы