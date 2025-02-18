Кардіологи рекомендують: тест на віджимання, який може виявити проблеми з серцем

Віджимання є чудовим тестом для визначення сили верхньої частини тіла. Дослідження показують, що кількість віджимань, які ви можете виконати, можуть свідчити про стан серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Яка кількість віджимань свідчить про здорове серце

Кількість віджимань може розповісти багато про рівень фізичної підготовки. Дослідники з Гарварду виявили, що чоловіки, які могли зробити 40 і більше віджимань, мали значно менший ризик серцево-судинних захворювань.

Хоча індивідуальні фактори, такі як вік, вага та підготовка, мають велике значення. Ось загальні рекомендації:

Нижче середнього (0-10 віджимань). Якщо важко досягнути цього показника, то може знадобитися більше сил, щоб покращити силу, м’язову витривалість і серцево-судинну форму. Низькі показники віджимань часто вказують на слабшу верхню частину тіла та вищий ризик проблем з метаболізмом

Середній рівень (11-20 віджимань). Цей діапазон свідчить про помірну фізичну форму, але прагнення вище може бути корисним для здоров’я серця

Вище середнього (21-39 віджимань). Це чудовий показник, у вас хороша витривалість і сила, що, ймовірно, свідчить про гарне загальне здоров’я серцево-судинної системи

Відмінно (40+ віджимань). Це великий показник того, що ваше серце, легені та м’язи працюють ефективно разом. Дослідження показують, що люди в цьому діапазоні мають найменший ризик серцевих проблем

Зв’язок між віджиманнями та здоров’ям серця

На відміну від ізольованих силових вправ, віджимання вимагають координації всього тіла, залучаючи груди, плечі, трицепси і навіть ноги для стабілізації. Цей рух перевіряє м’язову витривалість та змушує серце ефективно перекачувати кров по всьому тілу.

Більша кількість віджимань зазвичай означає:

Краща витривалість серцево-судинної системи: ваше серце витримує тривалі навантаження, не втомлюючись швидко

Поліпшення обміну речовин: люди, які часто віджимаються, мають нижчий артеріальний тиск та знижений рівень холестерину

Посилення м’язової витривалості: оскільки м’язам потрібен кисень для підтримки руху, велика кількість віджимань відображає ефективну систему доставки кисню - один із ключових показників здоров’я серця

Чим корисні віджимання для серця (фото: Freepik)

Як збільшити кількість віджимань

Тренуйте віджимання частіше

Якщо ви хочете вдосконалити свої віджимання, подумайте про те, щоб робити їх часто. Спробуйте включити віджимання у свій розпорядок дня, будь-то вранці, перед сном.

Прагніть тренувати віджимання та інші вправи, орієнтовані на груди, два-три рази на тиждень.

Зміцнюйте м'язи

Зміцнення грудей, плечей і трицепсів полегшить віджимання. Додайте такі вправи, як жим лежачи, що націлений на подібні групи м’язів, але дозволяють навантажувати більше.

Покращуйте стан серцево-судинної системи