Вот сколько времени нужно бегать, чтобы сжечь много калорий и жир на животе
Бег является одним из самых эффективных способов сжечь калории, ускорить метаболизм и сжечь жир. Но, чтобы достичь результата, необходимо бегать определенное количество времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Как бег помогает сжечь жир на животе
Бег - это тренировка, которая сжигает калории всего тела. Но его преимущества выходят за рамки просто сжигания калорий. Вот почему бег эффективен для потери жира:
- Высокое сжигание калорий - бег сжигает калории быстрее, чем большинство других форм кардио упражнений. 30-минутная пробежка может сжечь от 250 до 500+ калорий в зависимости от темпа и интенсивности
- Гормональные преимущества - бег стимулирует выработку гормонов, сжигающих жир, таких как адреналин и гормон роста, помогая телу использовать накопленный жир, особенно вокруг середины тела
- Улучшенная чувствительность к инсулину - бег улучшает то, как тело использует инсулин, уменьшая накопление жира и облегчая процесс похудения
Идеальная продолжительность бега для потери жира на животе
Если вы хотите максимизировать потерю жира, то все зависит от интенсивности:
- Начинающие - начните с 20-30 минут стабильного бега в среднем темпе (примерно 60-70% вашего максимального усилия). Это разовьет выносливость и приведет к сжиганию жира
- Оптимальная зона сжигания жир - 45-60 минут бега средней интенсивности являются оптимальными для максимального окисления жира.
- Интенсивный забег -20-30 минут интервальной тренировки высокой интенсивности (HIIT) может быть таким же эффективным, как часовой равномерный бег. Интервалы ускоряют ваш метаболизм
Важно, если ваша цель - потеря жира, стремитесь к 3-5 еженедельным занятиям бегом, чередуя с высокоинтенсивной тренировкой.
Как сделать пробежки более эффективными для потери жира
Сосредоточьтесь на интенсивности
Интенсивные пробежки сжигают больше калорий за меньшее время. Для достижения наилучших результатов сочетайте интервалы спринта с бегом в стабильном состоянии.
Бегайте натощак
Попробуйте утренние пробежки натощак (перед завтраком). Это может усилить окисление жира, используя накопленный жир в качестве топлива.
Силовые тренировки 2-3 раза в неделю
Бег в одиночку не придаст вам такого рельефного вида. Добавьте силовые тренировки, чтобы нарастить чистую мышечную массу, которая ускоряет метаболизм и сжигает больше жира в состоянии покоя.
Следите за частотой сердечных сокращений
Лучшее сжигание жира происходит при 60-75% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений.
Правильное питание
Чтобы достичь более быстрых результатов, отдавайте предпочтение белкам, клетчатке и здоровым жирам, одновременно уменьшая обработанную пищу.
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