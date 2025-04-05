Ученые назвали лакомство, которое может продлить жизнь на 20 лет, если есть его каждый день

Сахар - зло, а сладкое укорачивает жизнь? Оказывается, не совсем. Вы можете иметь сладкую и долгую жизнь, съев одно лакомство.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Употребление шоколада ежедневно продлевает жизнь на 20 лет!

Последние исследования ученых из Международного института здоровья и долголетия (MIZD) в Швейцарии принесли прорывные выводы - ежедневное употребление шоколада может продлить жизнь на 20 лет!

Эксперимент проводился на группе из 10 тысяч человек. Волонтеры показали, что люди, которые едят не менее 50 граммов шоколада в день, имеют лучшие результаты для здоровья, меньшую восприимчивость к стрессу и значительно медленнее процесс старения.

Все это благодаря загадочному веществу theobrominum vitalis, которое ученые нашли только в качественном шоколаде.

"Мы не ожидали таких впечатляющих результатов! Кажется, что шоколад должен стать обязательным элементом здорового питания", - подчеркивает главный автор исследования Ноа Мейер.

Какой шоколад самый лучший?

Результаты показали, что любители шоколада жили в среднем на 20 лет дольше, чем контрольная группа. Кроме того, они реже страдали от сердечных заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что theobrominum vitali действует как мощный антиоксидант, защищая клетки от повреждений и замедляя процесс старения. Theobrominum vitalis также стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, которые положительно влияют на нервную и иммунную системы. Наибольшую пользу для здоровья приносит употребление черного шоколада с высоким содержанием какао (более 70%).

Молочный и белый шоколад содержат меньше theobrominum vitalis и больше сахара, поэтому их влияние на продолжительность жизни меньше. Значит ли это, что мы можем есть шоколад каждый день без чувства вины?

Эксперты уже призывают включить шоколад в официальные диетические рекомендации. Однако результаты исследования вызвали немалую полемику в научной среде. Некоторые эксперты ставят под сомнение методологию исследования и предполагают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти удивительные результаты.

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