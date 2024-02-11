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Этот завтрак понравится всем. Готовим нежные панкейки на воде

Воскресенье 11 февраля 2024 13:00
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Этот завтрак понравится всем. Готовим нежные панкейки на воде Простой рецепт панкейков (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Когда блины и оладьи надоели, а вы хотите полакомиться чем-нибудь вкусным на завтрак или просто так - попробуйте приготовить нежные панкейки на воде. Простой рецепт "осилит" любой, а готовое блюдо поразит вас вкусом и красотой.

Как приготовить панкейки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯБПоїла".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 мл. воды
  • 260 гр. муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 яйца
  • 1 г. ванилина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • половина ч. л. соли
  • 2 ч. л. разрыхлителя для теста.

Начнем приготовление. Сначала отделите от белков желтки. Белки нужно убрать в холодильник, а желтки взбейте с водой в большой миске. Делайте это до тех пор пока не появится пенка.

Затем добавляйте в желтки муку с ванилином и разрыхлителем. Вымешайте все до однородности, добавьте оливковое масло и еще раз все вымешайте.

В отдельной миске взбейте охлажденные белки с солью, постепенно добавляя сахар. Когда образуется пышная пена, осторожно введите ее в тесто с желтками и мукой.

Затем начинайте жарить панкейки. Выкладывайте небольшое количество теста на разогретую сухую сковороду и переворачивайте на другую сторону, когда тесто станет матовым и появятся пузырьки. Готовые панкейки можно подавать с медом, сиропом или чем-нибудь сладеньким на ваш вкус.

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить ажурные блины без яиц и молока.

Кроме того, недавно появился рецепт котлет без мяса, но с капустой.

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