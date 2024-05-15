Этот напиток усиливает ваш стресс и уровень кортизола: что пить не стоит

Утро без вкусной чашки кофе или крепкого чая не может себе представить большинство людей на планете. Однако некоторые напитки могут повышать ваш уровень кортизола, а вместе с ним провоцировать увеличение стресса.

Какие напитки не стоит пить с утра, чтобы не усиливать стресс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

По словам экспертов, употребление крепкого кофе может существенно влиять на уровень кортизола. И медики утверждают, что кофеин может играть определенную роль в том, как человек испытывает стресс.

Стресс может проявляться во многих формах и это может повлиять на человека умственно, эмоционально и физически из-за уровня кортизола.

Кортизол - это гормон, который помогает организму справляться со стрессом. Фактически, когда ваш мозг думает, что вы находитесь в какой-то опасности, он предписывает надпочечникам производить кортизол.

Кортизол должен высвобождаться только в течение короткого периода времени, а если уровень кортизола остается высоким в течение длительного времени, то это начинает вредить организму, а не приносить пользу.

То есть кортизол сам по себе важен для организма, однако в определенных дозах. А большие дозы кортизола, производимые организмом, не уменьшают стресс, а увеличивают его.

Различные исследования на взрослых показывают, что кофеин может усугублять бодрствование и облегчать боль. Однако передозировка кофеина может повлечь за собой множество побочных последствий, в том числе - увеличивать стресс и беспокойство.

Кроме того, выявлено, что кроме кофе влияют на тревожность и психическое здоровье также обработанные пищевые продукты - хлеб, сладости и шоколад. И чтобы справиться со стрессом, следует избегать мороженого, энергетических напитков, соленой пищи, такой как кренделя с солью, фаст-фуд и продукты с высоким содержанием трансжиров.

Если вы озабочены повышением уровня кортизола, следует пересмотреть утренние привычки и заменить кофе на другие напитки. Медики советуют искать напитки с высоким содержанием теанина. Это аминокислота, которая может уменьшать стресс. Она есть в порошкообразных зеленых чаях, таких как матчи.