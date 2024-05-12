Точно не кофе: именно это не даст вам уснуть ночью

Часто бывает так, что человеку трудно уснуть, даже если он отказался от кофе или чая вечером (часто ведь именно эти напитки называют причиной бессонницы). Впрочем, существуют две вещи, которые будут точно мешать ночному отдыху, но об этом мало кто догадывается.

Что вызывает бессонницу и как хорошо засыпать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему человеку трудно засыпать - две причины

Конечно, если вы пьете кофе вечером, сон может испортиться. Но если вы от него отказались, а ничего не изменилось, причина точно в другом.

Как оказалось, проблемы со сном провоцируют вредные привычки. Речь идет о том, что и так опасно для здоровья. Но не все знают, что эти вещи негативно влияют еще и на сон.

Почему возникает бессонница (иллюстрация: freepik.com)

Речь идет о никотине и алкоголе. Если человек будет курить или пить перед сном, полноценно отдохнуть точно не получится.

"Хотя алкоголь часто может заставить вас быстрее заснуть, его употребление перед сном может повлечь за собой фрагментарный сон и может быть причиной частых пробуждений в течение ночи", - отмечают врачи.

Именно поэтому за четыре часа до сна следует отказаться от употребления алкоголя. Это позволит организму хотя бы немного справиться с вредными веществами и "настроиться" на ночной отдых.

Это касается и никотина. Он, как выяснили врачи, мешает организму быстро засыпать.

Что не следует делать перед сном (иллюстрация: freepik.com)

Как уснуть, если не хочется

В ЦГЗ советуют использовать один из трех методов. Они позволят быстро настроиться на сон и отдохнуть, даже если одолевают тревожные мысли. Речь идет о таких способах: