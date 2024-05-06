Лучше не есть: какие продукты могут быстро испортить настроение и почему

Еда должна наполнять организм питательными веществами, помогать быть здоровыми, создавать хорошее настроение и насыщать. Однако не все продукты могут справиться с этой задачей, и некоторые блюда могут быстро вызвать ухудшение настроения и раздражительность.

Какие продукты испортят ваше настроение и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for Fun.

Что портит нам настроение

Когда нам грустно, мы тянемся за чем-то сладким в надежде, что это быстро улучшит наше настроение и сделает счастливее. Но это обманчивое суждение и многие усилители настроения могут испортить наше настроение в долгосрочной перспективе.

А что особенно неприятно, так это то, что многие из этих продуктов являются подлинными деликатесами и есть в меню у многих из нас.

Сахар

Вы также любите есть резиновых мишек, когда вам очень грустно? И это лишь в ограниченной степени улучшит ваше настроение. Как показывает британское исследование, люди, потребляющие более 67 г сахара в день из-за сладостей или безалкогольных напитков, имеют гораздо больше шансов на развитие психических расстройств, чем те, кто потребляет менее 40 г сахара.

Искусственно добавленный сахар сначала повышает настроение и заряжает энергией, но в долгосрочной перспективе он вредит вашей стройной фигуре и психике.

Последствия могут включать в себя депрессию и тревогу. К примеру, молочный шоколад нужно есть очень в умеренных количествах. И хотя его считают лучшей едой для удовольствия, он такого действия действительно не имеет.

Гормон счастья серотонин производится в организме человека аминокислотой триптофаном – а для этого лучше всего подходит кусочек черного шоколада.

Жирная еда

У вас был тяжелый день, вы чувствуете стресс и настроение на нуле – рука тянется к пицце, бургеру или еще чему-нибудь такому жирному и калорийному. Но следует подумать дважды перед тем, как насыщать организм такими продуктами. Они могут быстро и негативно отразиться на вашей психике.

Высокое содержание нездоровых жиров в пище может рано или поздно привести к хроническому воспалению кишечника, что станет психологической нагрузкой.

Если вы едите нездоровую пищу вместо свежих продуктов, содержащих все важные питательные вещества, необходимые организму для выработки гормона счастья серотонина, ваше настроение будет страдать постоянно. Результаты одного из американских исследований показывают, что потребление жареной и сильно обработанной пищи напрямую связано с депрессией.

Простые углеводы

Простые углеводы сделают вас безжизненными. Макароны или хлеб не только быстро наполняют желудок, но и обладают восхитительным вкусом. Однако слишком большое количество углеводов не влияет на улучшение гормонального баланса.

Исследования Американского журнала клинического питания показывают, что увеличение потребления может значительно увеличить риск депрессивного настроения. Причина в том, что простые углеводы повышают уровень сахара в крови. Это повышение вызывает гормональную реакцию в организме. Быстрое достигнутое чувство сытости снова превращается в голод. А еще добавляет вялости и усталости.

Выбирайте хлеб и макароны из цельнозерновой муки – клетчатка обеспечит ваше тело устойчивой энергией и дольше оставит вас сытыми. А еще сложные углеводы содержатся в бобовых, киноа и рисе.

Диетические напитки

Диетические и легкие напитки соблазняют нас низкими калориями. Однако там все равно есть искусственный сахар. Большинство искусственно подслащенных напитков содержит химический подсластитель аспартам, который производится из аминокислоты фенилаланина.

Результаты исследований показывают, что фенилаланин вызывает повышение концентрации норадреналина и дофамина в краткосрочной перспективе, но сильно угнетает выработку серотонина в долгосрочной перспективе.

Большое количество кофеина

Кофе дает нам необходимую энергию по утрам и быстро выводит нас из полуденного спада. И для многих людей трудно представить повседневную жизнь без чашки кофе.

Но в то время как две, три или даже четыре чашки помогают нам в течение дня и действительно могут оказать положительное влияние на наше здоровье, слишком много кофе имеет прямо противоположный эффект.

Слишком много кофе может не только вызвать тревогу и беспокойство, но и отрицательно повлиять на тело и разум. Головные боли, резкие перепады настроения – все это будет сопровождать в течение многих часов. Если у вас есть склонность к раздражительности, выбирайте здоровые стимуляторы – какао или матча.