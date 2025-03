Как дать вторую жизнь старому ноутбуку: 5 полезных и неожиданных идей

Установите Plex для потоковой передачи фильмов, сериалов и музыки

Вы можете использовать старый ноутбук как центральное хранилище для всех ваших фильмов, музыки, сериалов и других медиафайлов. Это отличное решение, если вам надоело переносить файлы между различными устройствами.

Рекомендуется скачать бесплатную версию Plex на ваш старый ноутбук, чтобы хранить и организовывать все ваше цифровое медиа. Это приложение позволяет вам удаленно получить доступ к вашему контенту с любого устройства, подключенного к вашей Wi-Fi сети. Оно также автоматически грамотно организует ваши фильмы и собирает информацию, такую как аннотации и рейтинги, что значительно экономит ваше время.

Плюс, вам не нужно платить за несколько стриминговых устройств, что со временем становится весьма дорогим и неудобным.

Plex (фото: Foundry)

Превратите его в устройство для письма без отвлекающих факторов

Если вы хотите повысить свою продуктивность, рекомендуется установить FocusWriter на ваш старый ноутбук. Это простой, легкий текстовый процессор с интерфейсом, который скрывает меню и панели инструментов до тех пор, пока они вам не понадобятся.

В нем есть множество полезных функций, таких как звуки пишущей машинки, ежедневные цели по количеству слов, тайминг сессий и многое другое. Он бесплатен и доступен для Windows, macOS и Linux.

Установите легкую операционную систему для базовых задач

Установка легкой операционной системы, такой как Ubuntu или Puppy Linux, может вдохнуть новую жизнь в ваш ноутбук. Она не требует много мощности для работы и отлично подходит для повседневных задач, таких как проверка Facebook, написание документов и так далее. Это не только отличный способ продлить срок службы вашего старого ноутбука, но и сэкономить деньги, которые вы бы потратили на Chromebook или аналогичное устройство, предназначенное для повседневного использования.

Если вы выбрали Ubuntu, убедитесь, что у вас хотя бы 4 ГБ оперативной памяти и процессор с двумя ядрами для плавной работы. Также вы можете использовать более легкую версию - Lubuntu, которая работает на компьютерах с 512 МБ-1 ГБ оперативной памяти.

Lubuntu

Используйте его как второй монитор

Если вам нравится идея использования старого ноутбука в качестве второго монитора, есть несколько способов это сделать. Однако убедитесь, что оба устройства работают на Windows 10 или 11.

Если у вас есть ПК с Windows 10 или 11, вы можете подключить старый ноутбук к основному ПК по беспроводной сети с помощью функции "Беспроводной дисплей". Первое, что нужно сделать - это настроить эту функцию на старом ноутбуке. Для этого зайдите в "Настройки", "Система", "Проецирование на этот ПК" и установите опцию "Некоторые устройства Windows и Android могут проецировать на этот ПК" в положение "Доступно повсюду". Затем выберите "Только первый раз" и откройте приложение Подключение.

На ПК, с которого вы проецируете, нажмите Win+P, выберите "Расширить" и нажмите "Подключиться к беспроводному дисплею". Выберите свой старый ноутбук из списка доступных устройств и он сразу превратиться в дополнительный дисплей.

Если встроенная функция Беспроводного дисплея по какой-то причине не работает, вы всегда можете использовать Spacedesk - стороннее приложение, которое позволяет превратить другое устройство в дополнительный монитор. После установки Spacedesk на основной ПК и старый ноутбук, убедитесь, что оба устройства подключены к одной Wi-Fi сети. Затем откройте приложение Spacedesk на старом ноутбуке и подключитесь к основному ПК.

Играй в любимые ретро-игры

Иногда хочется вернуться в детство и поиграть в любимые игры на NES. К счастью, вы можете сделать это на старом ноутбуке. Все, что вам нужно - это установить эмулятор RetroArch, который имитирует игровую консоль. Интерфейс удобен в использовании, и он включает множество консолей в одном приложении, так что вам не нужно устанавливать отдельные эмуляторы для каждой консоли.

В RetroArch есть множество популярных классических игр, таких как The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Final Fantasy VII, Spyro the Dragon и другие.

Чтобы получить максимальное удовольствие от игрового процесса, рекомендуется использовать USB или Bluetooth контроллер и подключить HDMI-кабель для игры на телевизоре.

Эмулятор RetroArch

