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Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбуке

Пятница 28 марта 2025 17:30
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Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбуке Этот метод покажет, насколько изношена батарея ноутбука (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Со временем аккумулятор ноутбука теряет емкость, и время автономной работы заметно сокращается. Чтобы избежать неожиданных отключений устройства, важно следить за состоянием батареи.

О том, как узнать реальное состояние батареи ноутбука, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Как проверить состояния батареи ноутбука

Откройте командную строку

Запустите командную строку от имени администратора. Для этого введите Command Prompt в строку поиска и выберите Запуск от имени администратора.

Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбукеОткройте командную строку (фото: Future)

Сгенерируйте отчет

После открытия командной строки введите следующую команду: powercfg /batteryreport и нажмите Enter.

После выполнения команды появится сообщение: "Battery life report saved to file path", указывающее путь к сохраненному файлу отчета.

Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбукеСгенерируйте отчет (фото: Future)

Откройте отчет

Перейдите в указанную папку через Проводник Windows 11, найдите файл и дважды щелкните по нему. Так как файл имеет формат HTML, он откроется в браузере.

Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбукеОткройте отчет (фото: Future)

Проверьте емкость батареи

Прокрутите страницу вниз до раздела История емкости аккумулятора. В нем отображаются:

  • Текущая емкость полного заряда (слева)
  • Изначальная емкость заряда (справа)

Найдите текущую дату, чтобы увидеть текущее состояние батареи. Чем ниже этот показатель по сравнению с изначальным, тем хуже состояние аккумулятора.

Стоит отметить, что со временем батарея ноутбука теряет свою емкость, что приводит к уменьшению времени автономной работы. Регулярная проверка состояния аккумулятора поможет вовремя определить, когда его следует заменить.

Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбукеПроверьте емкость батареи (фото: Future)

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