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Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуці

П'ятниця 28 березня 2025 17:30
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Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуці Цей метод покаже, наскільки зношена батарея ноутбука (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

З часом акумулятор ноутбука втрачає ємність, і час автономної роботи помітно скорочується. Щоб уникнути несподіваних відключень пристрою, важливо стежити за станом батареї.

Про те, як дізнатися реальний стан батареї ноутбука, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.

Як перевірити стан батареї ноутбука

Відкрийте командний рядок

Запустіть командний рядок від імені адміністратора. Для цього введіть Command Prompt у рядок пошуку та виберіть Запуск від імені адміністратора.

Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуціВідкрийте командний рядок (фото: Future)

Згенеруйте звіт

Після відкриття командного рядка введіть таку команду: powercfg /batteryreport і натисніть Enter.

Після виконання команди з'явиться повідомлення: "Battery life report saved to file path", що вказує шлях до збереженого файлу звіту.

Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуціЗгенеруйте звіт (фото: Future)

Відкрийте звіт

Перейдіть у зазначену папку через Провідник Windows 11, знайдіть файл і двічі клацніть по ньому. Оскільки файл має формат HTML, він відкриється в браузері.

Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуціВідкрийте звіт (фото: Future)

Перевірте ємність батареї

Прокрутіть сторінку вниз до розділу Історія ємності акумулятора. У ньому відображаються:

  • Поточна ємність повного заряду (ліворуч)
  • Початкова ємність заряду (праворуч)

Знайдіть поточну дату, щоб побачити поточний стан батареї. Чим нижчий цей показник порівняно з початковим, ттим гірший стан акумулятора.

Варто зазначити, що з часом батарея ноутбука втрачає свою ємність, що призводить до зменшення часу автономної роботи. Регулярна перевірка стану акумулятора допоможе вчасно визначити, коли його слід замінити.

Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуціПеревірте ємність батареї (фото: Future)

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