5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению

Все продукты питания перевариваются в разное время. Эксперты назвали продукты, которые нельзя совмещать между собой, чтобы не нанести вред желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что следует знать

Различные продукты перевариваются с разной скоростью, поэтому лучше сочетать продукты с одинаковым временем переваривания, чтобы избежать дискомфорта и перегрузки пищеварительной системы.

Продукты также имеют разные уровни pH: продукты с более низким уровнем считаются кислыми (например, зерновые, яйца, мясо и газированные напитки), тогда как продукты с более высоким уровнем pH считаются щелочными (например, фрукты и овощи).

Одновременное употребление пищи с разным уровнем pH может привести к неправильному пищеварению, что приведет к вздутию живота и газов.

Эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош рассказал, сочетая продукты, вы должны обратить внимание на два ключевых компонента - время, которое они переваривают и уровень pH.

Смешивание неправильных продуктов может не только повлечь за собой неприятное вздутие живота, но и помешать усвоению питательных веществ из пищи.

Как нельзя совмещать продукты

Газированные напитки и пицца

Это довольно классическое сочетание, которое может нанести вред желудку. Рафинированные углеводы в пицце в сочетании с добавлением сахара в газированных напитках могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови.

Пицца также является жирной пищей, и в сочетании с газированными напитками она может отрицательно сказаться на пищеварительной системе, что приведет к сильному ощущению сытости.

Фрукты и злаки

Еще одна комбинация, которой следует избегать, особенно тем, у кого чувствителен желудок. Через разное время переваривания - фрукты легко перевариваются, а зерновые - дольше. Употребление этих продуктов вместе может вызвать дискомфорт.

Кофе и продукты, богатые железом

Если вы сочетаете утреннюю яичницу с чашечкой кофе, то можете препятствовать способности организма усваивать железо. Как кофе, так и чай содержат свойства, препятствующие усвоению железа, а значит, вы можете не получить всех преимуществ от еды.

Рекомендуется воздержаться от напитка по крайней мере в течение часа после еды, богатой железом.

Яйца и мясо

Яйца и мясо могут показаться сытным завтраком, но этот дуэт с высоким содержанием белка может быть тяжелым для пищеварительной системы, потенциально приводя к перегрузке белка и дискомфорту в желудке.

Йогурты и фрукты