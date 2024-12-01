ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению

Воскресенье 01 декабря 2024 15:01
UA EN RU
5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению Какие продукты нельзя совмещать между собой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все продукты питания перевариваются в разное время. Эксперты назвали продукты, которые нельзя совмещать между собой, чтобы не нанести вред желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что следует знать

Различные продукты перевариваются с разной скоростью, поэтому лучше сочетать продукты с одинаковым временем переваривания, чтобы избежать дискомфорта и перегрузки пищеварительной системы.

Продукты также имеют разные уровни pH: продукты с более низким уровнем считаются кислыми (например, зерновые, яйца, мясо и газированные напитки), тогда как продукты с более высоким уровнем pH считаются щелочными (например, фрукты и овощи).

Одновременное употребление пищи с разным уровнем pH может привести к неправильному пищеварению, что приведет к вздутию живота и газов.

Эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош рассказал, сочетая продукты, вы должны обратить внимание на два ключевых компонента - время, которое они переваривают и уровень pH.

Смешивание неправильных продуктов может не только повлечь за собой неприятное вздутие живота, но и помешать усвоению питательных веществ из пищи.

Как нельзя совмещать продукты

Газированные напитки и пицца

Это довольно классическое сочетание, которое может нанести вред желудку. Рафинированные углеводы в пицце в сочетании с добавлением сахара в газированных напитках могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови.

Пицца также является жирной пищей, и в сочетании с газированными напитками она может отрицательно сказаться на пищеварительной системе, что приведет к сильному ощущению сытости.

Фрукты и злаки

Еще одна комбинация, которой следует избегать, особенно тем, у кого чувствителен желудок. Через разное время переваривания - фрукты легко перевариваются, а зерновые - дольше. Употребление этих продуктов вместе может вызвать дискомфорт.

Кофе и продукты, богатые железом

Если вы сочетаете утреннюю яичницу с чашечкой кофе, то можете препятствовать способности организма усваивать железо. Как кофе, так и чай содержат свойства, препятствующие усвоению железа, а значит, вы можете не получить всех преимуществ от еды.

Рекомендуется воздержаться от напитка по крайней мере в течение часа после еды, богатой железом.

Яйца и мясо

Яйца и мясо могут показаться сытным завтраком, но этот дуэт с высоким содержанием белка может быть тяжелым для пищеварительной системы, потенциально приводя к перегрузке белка и дискомфорту в желудке.

Йогурты и фрукты

Йогурты и фрукты могут показаться здоровой смесью, но йогурт щелочной, тогда как черника и клубника - кислыми. Поэтому следует отдавать предпочтение щелочным фруктам, таким как малина и бананы.

Ранее диетолог рассказывала, почему не стоит бояться нитратов в продуктах.

Также читайте о полезном веществе в вине, которое продлевает жизнь.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря